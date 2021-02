Covid – 836 i nuovi casi di oggi in Sicilia, 23 le vittime

Situazione Covid-19 al 6 febbraio 2021.

Sono 836 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 616) a fronte di 10.593 tamponi (ieri 9.296), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,89%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -288, in aumento (812) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.100 casi.

1.101 sono i guariti, in diminuzione (-584) rispetto ai 1.685 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 31 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 177 (ieri erano 182); i ricoverati con sintomi sono 1.228 (ieri 1.244), mentre sono 37.861 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 38.128.

Il totale dei positivi si attesta a 39.266 casi, i guariti attualmente sono 98.057, mentre 3.657 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 39.266 -288 -1.100 812 -73,82% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 98.057 1.101 1.685 -584 -34,66% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 3.657 23 31 -8 -25,81% [▲] TOTALE CASI: 140.980 836 616 220 35,71% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 177 182 -5 -2,75% [▲] TAMPONI ESEGUITI 10.593 9.296 1.297 13,95% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 7,89%. I ricoverati con sintomi sono 1.228 mentre 37.861 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Catania: 39.294 (244)

Palermo: 39.229 (254)

Messina: 18.502 (110)

Trapani: 10.186 (60)

Siracusa: 9.621 (64)

Ragusa: 8.010 (9)

Caltanissetta: 6.424 (60)

Agrigento: 5.515 (27)

Enna: 4.199 (8)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 547.970 (48.309) (1.923)

Veneto: 316.340 (27.217) (831)

Campania: 230.392 (64.240) (1.546)

Piemonte: 227.655 (12.182) (717)

Emilia-Romagna: 225.545 (42.648) (1.383)

Lazio: 211.500 (56.443) (1.014)

Sicilia: 140.980 (39.266) (836)

Toscana: 137.950 (10.265) (708)

Puglia: 128.325 (51.075) (926)

Liguria: 71.385 (4.594) (276)

Friuli Venezia Giulia: 69.827 (10.872) (413)

Marche: 57.747 (7.625) (436)

Abruzzo: 44.972 (10.552) (509)

P.A. Bolzano: 44.011 (4.992) (802)

Sardegna: 39.373 (14.648) (125)

Umbria: 38.102 (6.582) (351)

Calabria: 34.064 (8.142) (197)

P.A. Trento: 28.733 (2.624) (278)

Basilicata: 13.609 (3.277) (85)

Molise: 8.776 (1.313) (78)