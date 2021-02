Covid – 744 i nuovi casi in Sicilia, 71 nel messinese

Situazione Covid-19 al 9 febbraio 2021.

Sono 744 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 478) a fronte di 9.034 tamponi (ieri 6.834), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti dell’8,23%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -411, in diminuzione (-334) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -77 casi.

1.131 sono i guariti, in aumento (598) rispetto ai 533 di ieri, mentre si registrano 24 decessi, a differenza delle 22 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 176 (ieri erano 181); i ricoverati con sintomi sono 1161 (ieri 1.192), mentre sono 37.184 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 37.559.

Il totale dei positivi si attesta a 38.521 casi, i guariti attualmente sono 100.527, mentre 3.728 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 38.521 -411 -77 -334 433,77% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 100.527 1.131 533 598 112,20% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 3.728 24 22 2 9,09% [▲] TOTALE CASI: 142.776 744 478 266 55,65% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 176 181 -5 -2,76% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.034 6.834 2.200 32,19% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 8,23%. I ricoverati con sintomi sono 1.161 mentre 37.184 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Palermo: 39.898 (319)

Catania: 39.663 (109)

Messina: 18.788 (71)

Trapani: 10.304 (80)

Siracusa: 9.782 (51)

Ragusa: 8.050 (17)

Caltanissetta: 6.475 (19)

Agrigento: 5.604 (73)

Enna: 4.212 (5)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 552.005 (47.039) (1.625)

Veneto: 317.979 (26.330) (701)

Campania: 234.596 (65.333) (1.274)

Piemonte: 229.381 (12.071) (619)

Emilia-Romagna: 229.157 (42.884) (977)

Lazio: 214.049 (47.046) (847)

Sicilia: 142.776 (38.521) (744)

Toscana: 139.594 (10.741) (453)

Puglia: 130.148 (48.560) (681)

Liguria: 72.226 (4.730) (257)

Friuli Venezia Giulia: 70.515 (10.546) (271)

Marche: 58.582 (7.605) (270)

Abruzzo: 45.833 (10.749) (241)

P.A. Bolzano: 45.457 (5.656) (721)

Sardegna: 39.664 (14.386) (81)

Umbria: 39.049 (7.173) (375)

Calabria: 34.521 (7.226) (188)

P.A. Trento: 29.138 (2.572) (164)

Basilicata: 13.807 (3.290) (106)

Molise: 8.972 (1.354) (21)