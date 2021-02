Covid – 625 nuovi casi in Sicilia, 38 casi nel messinese

Situazione Covid-19 al 16 febbraio 2021.

Sono 625 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 332) a fronte di 9.437 tamponi (ieri 6.694), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,62%. Media settimanale positivi 560,71.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -69, in aumento (248) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -317 casi.

672 sono i guariti, in aumento (44) rispetto ai 628 di ieri, mentre si registrano 22 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 158 (ieri erano 165); i ricoverati con sintomi sono 1.005 (ieri 1.035), mentre sono 33.317 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 33.349.

Il totale dei positivi si attesta a 34.480 casi, i guariti attualmente sono 108.330, mentre 3.891 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 34.480 -69 -317 248 -78,23% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 108.330 672 628 44 7,01% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 3.891 22 21 1 4,76% [▲] TOTALE CASI: 146.701 625 332 293 88,25% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 158 165 -7 -4,24% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.437 6.694 2.743 40,98% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 6,62%. Media settimanale positivi 560,71

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Palermo: 41.318 (292)

Catania: 40.657 (165)

Messina: 19.293 (38)

Trapani: 10.464 (14)

Siracusa: 10.098 (58)

Ragusa: 8.156 (7)

Caltanissetta: 6.624 (12)

Agrigento: 5.828 (36)

Enna: 4.263 (3)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 565.719 (48.673) (1.696)

Veneto: 322.354 (24.253) (638)

Campania: 245.017 (68.980) (1.135)

Emilia-Romagna: 238.074 (37.037) (968)

Piemonte: 234.615 (12.226) (771)

Lazio: 220.959 (37.261) (894)

Sicilia: 146.701 (34.480) (625)

Toscana: 144.247 (12.311) (444)

Puglia: 136.195 (39.188) (694)

Liguria: 74.230 (4.960) (221)

Friuli Venezia Giulia: 72.448 (9.471) (260)

Marche: 61.213 (8.005) (277)

P.A. Bolzano: 49.348 (7.949) (564)

Abruzzo: 48.791 (12.304) (493)

Umbria: 41.301 (8.285) (233)

Sardegna: 40.329 (13.826) (66)

Calabria: 35.685 (6.660) (121)

P.A. Trento: 30.552 (2.717) (195)

Basilicata: 14.360 (3.460) (80)

Molise: 9.531 (1.514) (7)

Valle d’Aosta: 7.922 (126) (4)