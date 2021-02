Covid – 491 nuovi casi in Sicilia, media settimanale positivi 654

Situazione Covid-19 al 12 febbraio 2021.

Sono 491 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 760) a fronte di 9.482 tamponi (ieri 9.784), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,17%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -1.348, in diminuzione (-416) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -932 casi.

1818 sono i guariti, in aumento (152) rispetto ai 1.666 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 169 (ieri erano 165); i ricoverati con sintomi sono 1.055 (ieri 1.071), mentre sono 34.083 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 35.419.

Il totale dei positivi si attesta a 35.307 casi, i guariti attualmente sono 105.611, mentre 3.804 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 35.307 -1.348 -932 -416 44,64% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 105.611 1.818 1.666 152 9,12% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 3.804 21 26 -5 -19,23% [▼] TOTALE CASI: 144.722 491 760 -269 -35,39% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 169 165 4 2,42% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.482 9.784 -302 -3,09% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,17%. Media settimanale positivi 654

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Palermo: 40.640 (150)

Catania: 40.070 (106)

Messina: 19.036 (89)

Trapani: 10.409 (29)

Siracusa: 9.952 (47)

Ragusa: 8.107 (14)

Caltanissetta: 6.545 (15)

Agrigento: 5.725 (35)

Enna: 4.238 (6)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 558.814 (48.470) (2.526)

Veneto: 320.271 (25.409) (756)

Campania: 239.562 (67.332) (1.637)

Emilia-Romagna: 232.938 (40.013) (1.538)

Piemonte: 232.108 (12.345) (869)

Lazio: 217.436 (41.393) (1.089)

Sicilia: 144.722 (35.307) (491)

Toscana: 141.886 (11.549) (727)

Puglia: 133.479 (41.600) (1.020)

Liguria: 73.241 (4.937) (332)

Friuli Venezia Giulia: 71.575 (10.185) (290)

Marche: 60.048 (7.959) (515)

P.A. Bolzano: 47.566 (8.189) (640)

Abruzzo: 47.043 (11.057) (357)

Umbria: 40.321 (7.878) (494)

Sardegna: 40.037 (14.066) (87)

Calabria: 35.048 (6.793) (115)

P.A. Trento: 29.915 (2.670) (219)

Basilicata: 14.093 (3.346) (90)

Molise: 9.298 (1.532) (107)

Valle d’Aosta: 7.895 (144) (9)