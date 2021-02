Covid – 480 nuovi casi in Sicilia, media settimanale positivi 490,57

Situazione Covid-19 al 18 febbraio 2021.

Sono 480 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 484) a fronte di 9.467 tamponi (ieri 9.412), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,07%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -651, in aumento (174) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -825 casi.

1.105 sono i guariti, in diminuzione (-180) rispetto ai 1.285 di ieri, mentre si registrano 26 decessi, a differenza delle 24 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 145 (ieri erano 154); i ricoverati con sintomi sono 930 (ieri 961), mentre sono 31.929 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 32.540.

Il totale dei positivi si attesta a 33.004 casi, i guariti attualmente sono 110.720, mentre 3.941 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 33.004 -651 -825 174 -21,09% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 110.720 1.105 1.285 -180 -14,01% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 3.941 26 24 2 8,33% [▼] TOTALE CASI: 147.665 480 484 -4 -0,83% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 145 154 -9 -5,84% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.467 9.412 55 0,58% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,07%. Media settimanale positivi 490,57

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Palermo: 41.725 (176)

Catania: 40.814 (111)

Messina: 19.400 (51)

Trapani: 10.488 (7)

Siracusa: 10.190 (50)

Ragusa: 8.187 (24)

Caltanissetta: 6.684 (29)

Agrigento: 5.883 (16)

Enna: 4.294 (16)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 570.023 (49.973) (2.540)

Veneto: 323.888 (21.986) (1.042)

Campania: 248.165 (69.182) (1.573)

Emilia-Romagna: 240.650 (34.929) (1.565)

Piemonte: 236.075 (12.006) (501)

Lazio: 222.855 (35.638) (1.025)

Sicilia: 147.665 (33.004) (480)

Toscana: 145.976 (12.803) (956)

Puglia: 137.922 (35.729) (844)

Liguria: 74.873 (4.810) (334)

Friuli Venezia Giulia: 73.043 (9.410) (262)

Marche: 62.216 (8.356) (532)

P.A. Bolzano: 50.276 (7.853) (478)

Abruzzo: 49.710 (12.308) (482)

Umbria: 42.058 (8.418) (319)

Sardegna: 40.538 (13.502) (100)

Calabria: 36.021 (6.465) (166)

P.A. Trento: 31.155 (2.899) (292)

Basilicata: 14.556 (3.474) (111)

Molise: 9.800 (1.620) (149)

Valle d’Aosta: 7.947 (136) (11)