Covid – 412 nuovi casi in Sicilia, 43 nel messinese

Situazione Covid-19 al 22 febbraio 2021.

Sono 412 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 411) a fronte di 7.364 tamponi (ieri 7.778), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,59%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 187, in aumento (913) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -726 casi.

206 sono i guariti, in diminuzione (-913) rispetto ai 1.119 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 18 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 142 (ieri erano 143); i ricoverati con sintomi sono 843 (ieri 846), mentre sono 28.382 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 28.191.

Il totale dei positivi si attesta a 29.367 casi, i guariti attualmente sono 116.017, mentre 4.018 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 29.367 187 -726 913 -125,76% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 116.017 206 1.119 -913 -81,59% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 4.018 19 18 1 5,56% [▲] TOTALE CASI: 149.402 412 411 1 0,24% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 142 143 -1 -0,70% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.364 7.778 -414 -5,32% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,59%. Media settimanale positivi 475,14

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 42.504 (236)

Catania: 41.095 (51)

Messina: 19.587 (43)

Trapani: 10.552 (7)

Siracusa: 10.336 (33)

Ragusa: 8.256 (12)

Caltanissetta: 6.797 (15)

Agrigento: 5.944 (6)

Enna: 4.331 (9)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 580.771 (53.369) (1.491)

Veneto: 327.016 (22.284) (509)

Campania: 254.318 (71.252) (1.202)

Emilia-Romagna: 247.856 (36.516) (1.847)

Piemonte: 239.588 (12.920) (639)

Lazio: 226.668 (35.210) (854)

Toscana: 149.732 (14.787) (911)

Sicilia: 149.402 (29.367) (412)

Puglia: 140.802 (32.695) (343)

Liguria: 75.910 (4.998) (136)

Friuli Venezia Giulia: 74.108 (9.291) (145)

Marche: 63.856 (8.909) (117)

P.A. Bolzano: 51.773 (6.924) (183)

Abruzzo: 51.442 (12.973) (351)

Umbria: 43.089 (8.474) (97)

Sardegna: 40.765 (13.162) (77)

Calabria: 36.704 (6.342) (118)

P.A. Trento: 32.042 (2.993) (60)

Basilicata: 14.886 (3.589) (41)

Molise: 10.157 (1.702) (83)

Valle d’Aosta: 7.978 (146) (14)