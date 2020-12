Covid 19 & green economy – Nasce il primo green food franchising by Nebrodi

Covid 19 & green economy-controcorrente, la Casaleni Natural bio di Placido Salamone, primo green food franchising by Nebrodi, apre lunedì 7 dicembre a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. Il franchising che racchiude 150 anni di storia aziendale e declina la Valle dell’Halaesa.

“Imprenditori non si nasce ma si diventa con una buona dose di umiltà , coraggio, studio, ricerca, passione, rischi e opportunità che nascono dalla crisi- spiega Placido Salamone, 38 anni- ultimo rampollo dei Baroni di Casaleni – Mantenendo alta l’asticella della qualità e dell’originalità dell’offerta, investo nei valori della terra, dell’autenticità , sotto il segno dell’innovazione e della sostenibilità . Con Casaleni Natural Bio- continua- si parte dal rispetto della biodiversità dei territori, come quello della Valle dell’Halaesa e della valorizzazione delle sue eccellenze agroalimentari per rispondere alla ricerca sempre più ampia da parte dei consumatori, di cibi sani, biologici, a filiera corta e coltivati in modo affidabile ed etico”.

“Casaleni Natural Bio”,è il primo franchising dedicato alla produzione agricola bio certificata creato nella Valle dell’Halaesa, in questo angolo di Sicilia, ai più sconosciuto ma ricco di storia, Un isola nell’ Isola, ai confini del Parco dei Nebrodi, tra la provincia di Palermo e quella della città dello Stretto.

Dalla terra alla tavola, senza intermediari, “Casaleni Natural bio” è un patto di fiducia tra produttori e consumatori. La vision contemporanea dal cuore antico che affonda le sue radici in oltre un secolo di storia della nobile famiglia Salamone che da ben sei generazioni cura con rispetto l’azienda agricola, seguendo il ritmo delle stagioni, senza l’utilizzo di sostanze chimiche, per il benessere della salute e la salvaguardia del paesaggio. Per un totale di circa 230 ettari, l’azienda agricola Casaleni si divide tra Nicosia, in provincia di Enna, dove ci sono gli allevamenti di bovini ed ovini e la produzione di cereali e Castel di Tusa, dove provincia di Messina dove si produce il pregiatissimo olio.

Il giovane imprenditore Placido Salamone, dopo un periodo di di formazione presso prestigiose aziende toscane e napoletane, decide di scommettere in quel territorio dove è nata la sua famiglia, imprimendo un nuovo sprint. Nel dna, la cura della terra è da sempre cultura d’impresa che lega business e sviluppo sostenibile. Il barone Placido, come suo padre Benedetto discendono infatti da Mistretta, dove i Salamone,alla fine del XVIII sec. e alla prima metà del XIX sec, dimostrarono intraprendenza imprenditoriale senza precedenti, ideatori di una forma nuova di conduzione armentistica, definita “società mistrettese”, che diede profitti economici vantaggiosi .Nel corso degli anni ’30 del XIX sec. la Compagnia Salamone gestivano ben tre grandi società armentiste ed un vero e proprio impero economico. Infatti il loro nome è legato da sempre all’allevamento del cavallo siciliano e, la Mandra Reale di Ficuzza, di cui, di generazione in generazione, dal 1834 e fino ai nostri giorni hanno perpetuato il ceppo genetico.

Placido Salamone, con il brand “Casaleni Natural Bio”, innesta innovazione alla tradizione. Se da una parte diversifica la produzione agricola di famiglia puntando alla produzione orticola di qualità con la produzione di pomodori Missouri e nel suo laboratorio a Castel Di Tusa, chiude la filiera, a km zero, con la trasformazione delle materie prime, dall’altra è capofila del progetto “ Salamone Synergy Group”. Un laboratorio sinergico di qualità realizzato al fine di offrire al pubblico una offerta meno frammentata e più vantaggiosa della più pregiata produzione di nicchia del territorio della Valle dell’Halaesa.

Nouvelle vague di un modo nuovo di concepire l’agricoltura quale asset fondamentale per la scoperta e la valorizzazione del territorio, Placido Salamone crea la “ Torre del Gusto. Un progetto 2.0 che con l’omonimo canale youtube, declina in immagini e parole la rara bellezza di luoghi poco conosciuti.

“Casaleni Natural Bio”, va oltre lo store. E’ lo stile di vita di un consumatore socialmente consapevole e responsabile del benessere proprio e della sua famiglia che con il gesto semplice dell’acquisto, diventa “alleato” della tutela del patrimonio di biodiversità .

Da lunedì 7 dicembre , a “ LuDesio” di Giuseppe Calandra Checco, in Corso Vittorio Emanuele, 75 a Santo Stefano di Camastra, la vasta gamma di prodotti della “Casaleni Natural Bio” sarà proposta in un design che rispecchia il green concept aziendale. Tra il colore giallo del grano ed il verde dell’ulivo, core business dell’azienda, si potrà scegliere tra circa 90 prodotti di produzione artigianale, a km zero, dal gusto unico. La passata classica, i pelati, i sughi aromatizzati con le materie prime e peculiari del territorio, introvabili altrove. Placido Salamone ha deciso di metterci il “cuore” delle radici della sua famiglia proponendo i sughi “Marinara” e “Casaleni” . Se il primo ha in sé il profumo ed il sapore delle sarde del mare di Castel di Tusa, nell’altro, con i capperi e le olive, “pesca” nella memoria collettiva dei tusani, raccontando il territorio, sospeso tra il mare ed i Nebrodi. Con il sugo “Casaleni”, rende omaggio alle ricette della sua nobile famiglia. Nelle cucine di casa Casaleni, la passata di pomodoro esalta il gusto dei cardi selvatici insieme alle olive nere. Oltre ai sughi, l’azienda agricola bio Casaleni, produce anche i pomodori secchi, amati dai vegani, dal gusto versatile, dalla sfiziosa bruschetta alla pasta arricchita da gocce di quell’olio extravergine d’oliva bio dell’azienda che ne esalta il gusto. E’ il “Novello”, ottenuto da cultivar pregiate, Santagatese , Ogliarola Messinese, tonda iblea e nocellara dell’ Etna, un blend dal sapore pieno ed armonioso che esalta il gusto di qualsiasi tipo di piatto. E, tra le chicche, anche il “capuliato”di pomodori secchi, ottimo per condire spaghetti, crostini ma anche preparati a base di carne. Dal salato al dolce con le confetture e le marmellate di frutta provenienti da aziende agricole bio certificate, “Casaleni Natural Bio” ha creato un rapporto sinergico anche con aziende vinicole del territorio messinese. In occasione delle festività natalizie, le ceste eco friendly sono un prezioso regalo.

Dal dovere al piacere, per Placido Salamone, l’ ecosostenibilità è una scelta tout court. L’azienda Casaleni ha posto la sua attenzione verso le discipline ecobiologiche, in particolare promuovendo azioni di ricerca per lo sviluppo di prodotti cosmetici di natura essenzialmente ecobiologica, certificata, in linea con le esigenze del mercato, perfettamente complementari ai prodotti cosmetici convenzionali con formulazione chimica. “Casaleni natural bio” si prende cura della persona in modo naturale, senza l’utilizzo di parabeni, ma utilizzando i soli principi attivi biologici. Dal sapone al bagnoschiuma all’olio di oliva, dalla linea agrumi per il corpo al gel all’aloe vera ed all’aloe arborescens, lenitivo ed antinfiammatorio, dalla detersione della pelle all’igiene intima, vasta la gamma di prodotti per la cura della bellezza e per il benessere del corpo.

“Casaleni Natural Bio” arriva direttamente a casa in un click, grazie alla piattaforma commerciale, app FoodBarrio, scaricabile da qualsiasi cellulare, dove si trovano tutti i prodotti

dell’azienda.

Con un occhio alla qualità e l’altra al portafoglio, “Casaleni Natural Bio”, ha come obiettivo la creazione di un rapporto che dura con il tempo con il suo cliente/partner basato sulla fiducia reciproca, sul rispetto di quei valori di cui l’azienda da 150 anni, è testimone. Ha infatti creato la fidelity card che premia, con una serie di vantaggi, dalla scontistica all’abbattimento dei costi di spedizione, la fedeltà del cliente.

“La qualità nel tempo, i tempi della qualità ”, la mission di Casaleni Natural Bio, consultabile anche on line sul sito www.aziendacasaleni.it.