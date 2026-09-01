Costantino Fana, la professionalità gioiosana che lascia il segno

Ci sono testimonianze che, oltre a raccontare la soddisfazione di un cliente, diventano anche un riconoscimento per chi ogni giorno porta avanti la propria attività con impegno e professionalità. È il caso di Costantino Fana, della Pizzeria Ristorante “La Piazzetta” di Gioiosa Marea, protagonista nei giorni scorsi di un servizio di catering organizzato in occasione di un compleanno in una villa del paese.

Una storia che merita attenzione soprattutto perché parla di una realtà imprenditoriale gioiosana e di quelle professionalità locali che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a rappresentare il territorio.

Per la serata Fana ha curato l’organizzazione della cena, dalla preparazione dei tavoli al servizio, mettendo a disposizione tre camerieri e un cuoco che ha realizzato le pietanze direttamente sul posto.

A raccontare la propria soddisfazione è Sergio che al termine della serata ha voluto rivolgere un ringraziamento a Costantino: «Non sbaglio se ti definisco dottore o, se preferisci, professore non soltanto in materia di cibo, ma anche nella preparazione di un evento. Oserei dire tutto perfetto, anche nei dettagli, perché proprio da questi si riconosce la professionalità. Il mio più sentito ringraziamento a te e al tuo staff».

Parole alle quali Fana ha risposto con altrettanta partecipazione: «Lei sa quanto io tenga al mio lavoro e agli ospiti che mi danno fiducia e che negli anni mi hanno aiutato a crescere, anche attraverso una critica costruttiva. Con immensa stima nei suoi confronti».

Una testimonianza che restituisce valore al lavoro quotidiano di un professionista gioiosano e, più in generale, a quel tessuto di commercianti e imprenditori locali fatto di esperienza, attenzione al cliente e legame con la comunità. – Messaggio promozionale.

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