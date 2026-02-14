Cortina SuperG, Federica Brignone conquista l’oro dopo l’infortunio

A Cortina d’Ampezzo Federica Brignone conquista la medaglia d’oro olimpica nel SuperG, firmando un risultato che arriva a quasi un anno dal grave infortunio che aveva messo in dubbio la prosecuzione della sua carriera. La sciatrice valdostana, 35 anni, già la più titolata atleta azzurra nella disciplina, si impone al termine di una gara disputata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il successo giunge dopo un lungo percorso di recupero iniziato il 3 aprile 2025, quando durante i campionati italiani di fine stagione riportò una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’intervento chirurgico e mesi di riabilitazione, il ritorno alle competizioni è stato accompagnato da persistenti dolori e risultati altalenanti, tra cui il 18° posto nel SuperG di Crans Montana.

A Cortina l’azzurra ha progressivamente migliorato la propria condizione, fino alla prova decisiva, interpretata con una discesa precisa e aggressiva che le ha consentito di precedere la francese Romane Miradoli, seconda a 41 centesimi, e l’austriaca Cornelia Huetter, terza a 52. Quinta Laura Pirovano, settima Elena Curtoni. Non ha concluso la gara Sofia Goggia, uscita di pista nel tratto tecnico dopo aver tentato una prestazione particolarmente veloce. Fuori anche l’americana Breezy Johnson e la tedesca Emma Aicher.

Al traguardo Goggia ha riconosciuto il valore della rivale dichiarando: «Onore e merito a lei». Brignone ha commentato il risultato affermando: «Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l’oro». La sciatrice ha definito la vittoria «qualcosa di speciale» e «inaspettato». La competizione proseguirà con lo slalom gigante in programma domenica 15 febbraio.

👁 Articolo letto 1.348 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.