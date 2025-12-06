Corte dei Conti e Termovalorizzatori, criticità sul ciclo rifiuti in Sicilia

La Corte dei Conti, attraverso la sezione di controllo per la Regione siciliana, ha evidenziato nel referto approvato ieri significative criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, descrivendo un sistema segnato da gravi carenze di programmazione, organizzazione, monitoraggio e utilizzo delle risorse pubbliche. Nel documento si sottolinea che l’assenza di una pianificazione solida rischia di compromettere la realizzazione della rete impiantistica integrata, richiamando cinque lustri di gestioni commissariali che, secondo i giudici, non avrebbero raggiunto gli obiettivi previsti anche per la mancanza di una visione unitaria.

La Corte chiede ulteriori chiarimenti su diversi aspetti, tra cui “fornire un riscontro informativo e tecnico sul dimensionamento dei termovalorizzatori e delle discariche, anche alla luce dei dati più recenti relativi ai flussi di rifiuti urbani”. I magistrati richiamano inoltre l’attenzione sulla “grave ed ingiustificabile carenza della documentazione riguardante le gestioni commissariali”, che avrebbe impedito verifiche puntuali sulle opere realizzate e sul loro stato attuale. Nel referto viene inoltre segnalata una “commistione non giustificabile” tra gestione commissariale e ordinaria, non inserite in un quadro unitario.

Da Palazzo d’Orleans si precisa che le osservazioni della Corte non determinano alcuna sospensione delle procedure in corso. “Il referto appena pubblicato – afferma la Regione – riguarda decenni di attività delle amministrazioni competenti, sulle quali tutte le istituzioni devono prendere atto”. L’amministrazione commissariale si dichiara disponibile a recepire le indicazioni fornite, mantenendo il confronto in fase attuativa.

La Regione chiarisce inoltre che il controllo della Corte non riguarda atti con effetti sospensivi, ma si traduce in “raccomandazioni sollecitatorie di interventi e misure correttive”. Palazzo d’Orleans ribadisce che non esiste alcuna paralisi e che le procedure proseguono verso il completamento della rete impiantistica e la progettazione dei termovalorizzatori, obiettivi inseriti nel percorso avviato dal governo Schifani.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.