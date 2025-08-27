Corso di Giardinaggio a Sinagra dedicato a Rosina Pintabona

Si è svolta a Sinagra la terza lezione del IV Corso di Giardinaggio “I fiori… impegno e passione”, un’iniziativa promossa dalla Famiglia Russo-Pintabona con il supporto del Comune e della Pro Loco. L’appuntamento, nato per diffondere la conoscenza del mondo vegetale, è dedicato alla memoria di Rosina Pintabona, appassionata di fiori.

Ad aprire l’incontro sono state Antonella Russo, l’assessore alla Cultura del Comune di Sinagra, Marzia Mancuso, e la presidente della Pro Loco, Vincenza Mola. Tutti hanno sottolineato il valore dell’iniziativa e ringraziato la famiglia organizzatrice per avere trasformato un ricordo privato in occasione di formazione e condivisione collettiva.

La lezione è stata curata dal dottore agronomo Santo Agnello, che ha trattato il tema dell’orto in balcone, fornendo indicazioni pratiche e suggerimenti per avvicinare anche i più giovani alla coltivazione domestica.

Le sorelle Russo, insieme al padre, hanno espresso riconoscenza ai partecipanti e alle istituzioni per il sostegno dimostrato, sottolineando come il corso continui a ricevere un’accoglienza positiva da parte della comunità.

Al termine della giornata sono stati consegnati gli attestati ai presenti, seguiti da un momento conviviale organizzato dalla famiglia Russo-Pintabona. La presidente della Pro Loco ha rimarcato la soddisfazione per l’esito dell’iniziativa e ha rivolto un invito alla cittadinanza a prendere parte alle prossime edizioni, auspicando una partecipazione sempre più numerosa.

👁 Articolo letto 191 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.