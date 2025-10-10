Corso al Rodolico su diagnosi cardiovascolare multidisciplinare

Si terrà il 16 e 17 ottobre, presso l’Aula di Cardiologia dell’edificio 8 del Policlinico “Rodolico” di Catania, il corso di formazione “Non solo coronarie: approccio multidisciplinare alla malattia ateromasica, coronarica e aortica”. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è organizzata dall’Unità Operativa di Radiologia del Centro di Alte Specialità e Trapianti diretta da Orazio Garretto, in collaborazione con le Unità Operative Complesse di Cardiologia diretta da Davide Capodanno, di Cardiochirurgia guidata da Salvatore Lentini e di Chirurgia Vascolare diretta da Pierfrancesco Veroux.

Il corso si articola in sessioni teoriche e pratiche e affronta il tema della diagnosi integrata delle patologie cardiovascolari che coinvolgono non solo il cuore ma anche le coronarie e i grandi vasi, come l’aorta. “La collaborazione tra radiologi, cardiologi, cardiochirurghi e chirurghi vascolari è oggi essenziale per garantire diagnosi tempestive e accurate”, sottolineano gli organizzatori.

Negli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie di imaging ha reso possibile l’utilizzo di strumenti avanzati come la coronaro-TC e la risonanza magnetica cardiaca, che consentono di individuare in modo precoce e non invasivo patologie complesse, anche in contesti di emergenza.

Il Policlinico Rodolico, dal 2021, dispone di un’area dedicata alla radiologia cardiovascolare, punto di riferimento regionale per esami specialistici destinati ai reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Pronto Soccorso. L’obiettivo del corso è promuovere la formazione continua dei professionisti e favorire un approccio diagnostico sempre più integrato e multidisciplinare.

👁 Articolo letto 184 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.