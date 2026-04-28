Corsi d’oro, condanna a 6 anni e 8 mesi per Francantonio Genovese
Diventa irrevocabile la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Francantonio Genovese, già parlamentare del Pd ed ex sindaco di Messina, coinvolto nell’inchiesta sulla formazione professionale nota come “Corsi d’oro”.
La decisione giunge a seguito della mancata impugnazione da parte della Procura generale di Reggio Calabria contro l’assoluzione relativa all’accusa di riciclaggio. Il termine per il ricorso in Cassazione è infatti decorso senza iniziative, rendendo così definitiva la pena già stabilita.
L’assoluzione, pronunciata nei mesi scorsi dalla Corte d’appello reggina con la formula “perché il fatto non sussiste”, riguardava un segmento processuale separato volto a verificare la sussistenza del reato di riciclaggio nell’ambito della vicenda giudiziaria. Tale procedimento, avviato nuovamente nel 2022 su rinvio della Cassazione, si è concluso nel novembre 2025.
La chiusura di questo ulteriore filone non incide sulle precedenti contestazioni già accertate, che hanno portato alla condanna ora definitiva. Con la scadenza dei termini per ulteriori impugnazioni, il quadro giudiziario relativo alla posizione dell’ex esponente politico risulta consolidato.
Genovese, figura di riferimento nel contesto politico messinese, mantiene un ruolo attivo anche nell’attuale fase elettorale regionale, in qualità di esponente del movimento Mpa-Grande Sicilia.
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