Corruzione nel calcio: arrestato Scaturro, presidente onorario del Mazara Calcio

Franco Scaturro, presidente onorario del Mazara Calcio e medico della società , è stato arrestato con l’accusa di corruzione e si trova attualmente ai domiciliari presso la sua abitazione, come notificato dalla Guardia di Finanza. L’inchiesta è condotta dalla Procura di Trapani, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda in quanto si è mantenuto il massimo riserbo.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata già convalidata dal gip del Tribunale di Trapani, Corleo, il 27 febbraio scorso. Scaturro è conosciuto nell’ambiente calcistico e non solo, essendo stato attivo negli anni Ottanta come conduttore di diverse trasmissioni radiofoniche e televisive locali, soprattutto a Palermo, la sua città . In quel periodo, era uno dei rappresentanti dei club dei tifosi del Palermo.

Scaturro, in qualità di presidente onorario e medico della squadra, rappresentava una figura di riferimento per la società e per i tifosi.

