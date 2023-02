Corrao scrive una lettera aperta ai deputati dell’ARS e al Presidente Schifani: “La Regione è assente a Bruxelles”

L’eurodeputato siciliano Ignazio Corrao ha recentemente scritto una lettera aperta al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani e ai deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), esprimendo grande perplessit√† per il ritardo e la mancata programmazione inerente all’ufficio della Regione siciliana a Bruxelles.

Secondo Corrao, il ritardo della Regione potrebbe causare la perdita di numerose opportunit√† per la Sicilia a livello europeo. Negli ultimi mesi, diversi attori europei di altre regioni hanno cercato un referente della Regione siciliana a Bruxelles, sottolineando gli inconsistenti feedback da parte dell’ufficio regionale.

Ad oggi, la Regione siciliana non ha ancora comunicato al Parlamento europeo come vorrebbe utilizzare l’Ufficio di Bruxelles e coordinarsi con gli otto eurodeputati siciliani. Nonostante l’ufficio abbia un potenziale enorme, √® in uno stato di abbandono e dal sito online della Regione sembra esserci un solo funzionario presente.

Corrao chiede da un decennio al presidente di turno di rendere efficiente e produttivo l’ufficio di Bruxelles, visto il potenziale e l’interesse bilaterale da parte di attori esteri, imprenditori, scuole e universit√† siciliane. Con un investimento adatto e con una gestione fattiva, il ritorno economico e d’immagine per milioni di siciliani potrebbe essere esponenziale ed aprire le porte alla politica siciliana al confronto con altre regioni a livello europeo.

Negli anni passati, si era tentato di stabilire un percorso condiviso con gli eurodeputati siciliani per un coordinamento, un contatto costante con il governo regionale e con la volont√† di rilanciare l’Ufficio di Bruxelles, in linea agli standard delle altre regioni. Purtroppo, il tentativo √® fallito, ma almeno c’era stata un’apertura ed un interessamento.

Con questa lettera, Corrao rivolge un appello non solo al governo regionale, ma anche ai 70 deputati regionali, affinch√© si possa valorizzare e sfruttare al meglio l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, ponte tra la Sicilia e l’Europa.

In conclusione, Corrao si augura che si possano finalmente porre le basi per un “modus operandi” orientato a dare opportunit√† e rimettere al centro gli interessi dei siciliani in Europa. La Regione siciliana dovrebbe rispondere alla lettera di Corrao e iniziare la necessaria cooperazione fra i vari eurodeputati siciliani, l’Assemblea e il governo regionale, promuovendo incontri volti a trovare soluzioni efficaci e costruttive per il futuro dell’ufficio di Bruxelles e per la rappresentanza della Sicilia in Europa.