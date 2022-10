Corpo forestale, in un volume la storia di 50 anni nel territorio

Cordaro: «Attuato un forte piano di rilancio»

Il Corpo forestale della Regione Siciliana ha attraversato la storia di due scorci di secolo a cavallo di due millenni e celebra i cinquant’anni di istituzione nel solco di un’antica tradizione di tutela ambientale, con lo sguardo proiettato in un futuro di rilancio e di riscoperta dell’immenso patrimonio naturalistico dell’Isola.

Nonostante l’ormai cronica carenza di personale, il Corpo forestale siciliano continua a svolgere quotidianamente attività di polizia e controllo del territorio, tutela degli ecosistemi, del patrimonio naturale e paesaggistico, delle aree protette, ma anche prevenzione e repressione di furti e danneggiamenti nelle aree rurali, di reati a carattere ambientale e agroalimentare, servizi di pubblica sicurezza, protezione civile e antincendio.

Stamane a Palazzo Orléans è stata presentata alla stampa la pubblicazione edita dalla Regione “Il Corpo forestale siciliano, 50 anni nel territorio”, che ripercorre la storia di questa prestigiosa e insostituibile istituzione attraverso documenti, aneddoti, testimonianze e una raccolta di immagini, alla presenza dei capi degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

«Il Corpo forestale rappresenta per la Regione Siciliana il primo presidio di legalità , un presidio storico, che guarda con dedizione alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica – ha affermato l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Toto Cordaro – Abbiamo trovato in servizio poco più di 300 unità , ma in questi cinque anni il governo Musumeci ha attuato un forte piano di rilancio, rimodulando la pianta organica, prevedendo lo sblocco del turn over, facendo ricorso a mobilità e concorsi, immaginando una nuova dotazione organica fino a 1380 unità per poter coprire tutti i distaccamenti, cosa che, grazie alle risorse finanziarie già previste, sarà possibile nel prossimo triennio. Oggi sono in servizio oltre seicento persone, ma con i nuovi concorsi saranno inserite subito sessanta unità e seicento nei successivi tre anni. Siamo certi che il nuovo governo non interromperà questo percorso per restituire al Corpo forestale lo status che merita».

«Questo volume mette in evidenza i valori, l’etica, la passione con cui il nostro Corpo forestale opera tutti i giorni a servizio della comunità – aggiunge il dirigente generale del Comando del Corpo forestale, Giovanni Salerno – Tanto è stato fatto in questi ultimi anni, dall’uso dei droni per il monitoraggio del territorio al completamento della gara per i mezzi antincendio, alla presentazione di due progetti per circa 8 milioni di fondi europei destinati all’acquisto di mezzi, ma tanto c’è da fare. Voglio ringraziare oggi i collegi in divisa e non, uomini e donne che hanno svolto un lavoro continuo e appassionato, e ricordare coloro che hanno perso la vita nelle operazioni antincendio».