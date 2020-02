Coronavirus – Tavolo permanente all’ASP di Messina per approntare le sinergie provinciali per il contrasto all’infezione

Il Direttore Sanitario ASP di Messina, Dott. Domenico Sindoni aprendo i lavori ha richiamato l’attenzione sulla Circolare assessoriale Prot. / Serv 4/n. 3257, e ha notiziato i presenti di avere dato delle indicazioni riguardo l’approvvigionamento dei Dispositivi Individuali di Protezione per le strutture di competenza ASP, avendo previsto dei punti di prelievo presso i P.S. a cui potranno accedere tutti gli operatori.

Il  Direttore Sanitario del Policlinico, Dr. A. Levita ha comunicato che il Policlinico può contare su stanze di isolamento per eventuali necessità ; Il Direttore Sanitario del Papardo Trimarchi, ha fatto presente che è attiva la postazione ECMO, e che l’azienda Papardo ha acquistato un nuovo kit , disponibile entro pochi giorni, e per questo sarà in grado di fare la diagnosi virologica in “Real time”.

Si è inoltre convenuto di insistere sulla normale campagna di vaccinazione antinfluenzale, in quanto si è visto che ad oggi tutti i 452 casi guariti erano tutti vaccinati, permettendo la vaccinazione antinfluenzale una prognosi comunque più favorevole.

Il Dr Giacomo Caudo, nella veste di Presidente dell’ordine dei medici di Messina, ha fatto presente che i MMG hanno già ricevuto le direttive necessarie per evitare  intasamenti al Pronto Soccorso e tranquillizzare i cittadini sui comportamenti da tenere.

Il Presidente Farmacisti Crimi ha assicurato sul fatto che tutte le farmacie divulgheranno ai cittadini le norme di buona prassi da tenere.

Il tavolo permanente si riunirà nuovamente nei prossimi giorni.