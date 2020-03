Coronavirus – «Tamponi per tutti i lavoratori ed i pazienti della Cristo Re»

Tamponi per tutti i lavoratori ed i pazienti della Casa di Cura Cristo Re. A chiederlo sono stati il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e la segretaria organizzativa della Cisl Fp Giovanna Bicchieri, dopo il caso di positivitĆ accertato di un paziente.

Il sindacato ha scritto al direttore generale dellā€™Asp apprezzando che lā€™azienda si sia autodenunciata Ā«con grande senso di responsabilitĆ dimostrato dal management che ha richiesto lā€™attivazione delle indispensabili procedure allā€™Asp di MessinaĀ».

Ā«Purtroppo ā€“ hanno scritto – la gravissima carenza di reagenti non hanno previsto necessariamente lā€™esecuzione di tamponi a tutela dei sanitari venuti a contatto con il paziente CoVid-19, in assenza di sintomatologia specifica, avrebbero determinato la quarantena obbligatoria, forse volontaria di pochi operatori, mentre tutti gli altri stanno continuando a garantire regolari turni di servizioĀ».

La Cisl evidenza come tra il personale ci sia un forte senso di disagio e di malessere organizzativo perchĆ© non sono stati portati a conoscenza del loro reale stato di salute, per questo ĆØ necessario effettuare i tamponi a tutti per contenere al massimo la diffusione della pandemia.