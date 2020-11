Coronavirus – In Sicilia almeno un Covid hotel in ogni provincia

Nell’Isola c’√® almeno un Covid hotel per ogni provincia. La Sicilia, infatti, √® gi√† in linea con le indicazione provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni (durante la quale √® stato chiesto ai territori di attivare strutture non ospedaliere dedicate al Coronavirus), ma prosegue nell’incremento delle residenze dedicate ai pazienti non gravi. Al momento sono oltre cinquecento i posti individuati negli alberghi predisposti in tutte le province siciliane, ai quali si aggiungono le altre residenze di assistenza per le cure a bassa complessit√†, facendo cos√¨ lievitare i numeri a poco meno di settecento.

A questa programmazione gi√† attiva si stanno aggiungendo altri siti: a breve, infatti, saranno, a disposizione almeno un centinaio di posti distribuiti tra le aree del Palermitano e della provincia di Siracusa. Va ricordato, infine, che la Sicilia √® stata tra le prime regioni d’Italia a dotarsi dei Covid hotel. La loro attivazione, come si ricorder√†, risale gi√† all’aprile scorso quando per fare fronte alle necessit√† dei corregionali provenienti da oltre lo Stretto, ma impossibilitati a essere ospitati nei propri domicili d’origine per evitare i contagi in famiglia, il governo Musumeci rese disponibili degli alberghi.

Le stesse strutture, in alcuni casi, sono state adoperate per accogliere i migranti, i turisti o gli ospiti delle missioni di Biagio Conte a Palermo. Anche le residenze per le cure a bassa complessit√† sono una novit√† introdotta dalla Regione Siciliana nell’ambito della gestione dell’emergenza. Le prime sono state aperte oltre un mese fa in provincia di Palermo.