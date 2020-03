Coronavirus – Oasi di Troina, Razza nomina commissario per emergenza sanitaria

Un commissario all’Ircss Oasi Maria Santissima di Troina per contrastare l’eventuale dilagare del Coronavirus. Con un proprio decreto, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, su input del presidente della Regione, Nello Musumeci, ha infatti nominato Giuseppe Murolo quale commissario per l’emergenza sanitaria nella struttura dell’Ennese che ospita persone con fragilitĂ e nella quale si sono verificati alcuni casi di contagio.

Murolo, responsabile del servizio di “QualitĂ , governo clinico e Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”, che fa capo al dipartimento per le AttivitĂ sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute, opererĂ in affiancamento alla direzione sanitaria dell’Oasi per rafforzarla sotto il profilo organizzativo in un momento particolarmente delicato per l’intera comunitĂ troinese.

Il neo-commissario ha giĂ incontrato i vertici della struttura per definire un Piano straordinario di prevenzione e contenimento del contagio.