Coronavirus – Negativa al tampone molecolare la studentessa santangiolese

Negativa al tampone molecolare la studentessa santangiolese inizialmente risultata positiva al test rapido.

Lo ha avuto comunicato ufficialmente il sindaco, dr. Francesco Paolo Cortolillo, dall’ Asp di Messina. La buona notizia allevia in questo momento le preoccupazione della comunità ma, nel contempo, impone di non abbassare la guardia. Considerato l’ aumento esponenziale dei contagi in Sicilia e nei paesi viciniori è fondamentale la massima collaborazione di tutti per tenere sotto controlli gli eventuali contagi.