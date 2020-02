Sospiro di sollievo da parte della comunità e dall’amministrazione comunale.

La dichiarazione del sindaco che ha seguito costantemente l’evolversi della situazione:

“Ho appreso in questi minuti, da parte degli operatori del 118 che avevano eseguito le analisi cliniche, poi inviate a Messina, che la giovane brolese sulla quale c’era il sospetto dell’infezione da Coronavirus, ù risultata negativa ai test clinici.

La notizia che aveva tenuto in apprensione tutta la comunità locale, e non solo questa, ci riempie di gioia, ci da serenità e quindi comunichiamo che vengono meno per la famiglia quelle misure preventive tese al contenimento di un’eventuale diffusione della malattia.

Voglio ringraziare gli operatori sanitari ed i medici che sono stati vicini e solidali con l’amministrazione, condividendone le scelte fatte.

Voglio ringraziare la famiglia della ragazza, che ha, dopo la decisione dell’autoisolamento, mostrato grande maturità rimanendo sempre in costante contatto con me e l’amministrazione.

Voglio ringraziare e tutti coloro che si sono attivati seguendo l’evoluzione della situazione e la cittadinanza che ha seguito questo caso con maturitĂ e consapevolezza, senza lasciarsi prendere nĂ© dal pessimismo nĂ© dal panico che poteva scatenarsi.

Sono stati momenti difficili – dice il sindaco – perchù insieme alla giunta abbiamo dovuto prendere decisioni difficili, ma necessarie, come la sospensione del Carnevale nella sua uscita pubblica di martedì. Ma era un obbligo oltre che morale di necessità sanitaria, in assenza di quei riscontri clinici che abbiamo avuto solo oggi.

Oggi ci sentiamo tutti piĂč sollevati e possiamo guardare al futuro con positivitĂ ”.