Coronavirus – A Messina scatta il coprifuoco, De Luca: “Vieterò a tutti di uscire da casa”

De Luca: “Lo capite¬†che¬†in Sicilia¬†la diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata?”

‚ÄúStiamo preparando l‚Äôordinanza¬†che vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. Sar√† prevista la chiusura di tutte le attivit√†, pubbliche e private¬†sino al¬†3¬†Aprile.¬†Resteranno¬†aperte solo le attivit√† per¬†l‚Äôapprovvigionamento¬†dei generi di prima necessit√†.¬†Ci sar√†¬†un piano per il controllo del territorio. La situazione emergenziale necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole √® libero di impugnarle, prendendosi le consequenziali responsabilit√†‚ÄĚ.¬†A riferirlo √® il Sindaco della citt√† di Messina, on. Cateno De Luca.

‚ÄúSe le¬†Regioni¬†del centro-nord¬†sono in emergenza, pur avendo¬†dal punto di vista sanitario strutture all‚Äôavanguardia ‚Ästcontinua il Primo cittadino ‚Ästqui al Sud l‚Äôaumento del contagio sarebbe una tragedia annunciata.¬†Da mie riservate notizie, in tutta la provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione; in Sicilia saranno 70 in tutto.¬†Ma anche se fossero 150 rispetto al rischio di una pandemia nel nostro territorio, cosa succederebbe?¬†Attendo che qualcuno mi smentisca. Volete capirlo che qui l‚Äôaumento della diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata?

‚ÄúIl mio invito ‚Äď conclude il Sindaco Peloritano ‚Äď √® sempre lo stesso, buon senso. State a casa, evitate di prendere o diffondere il Coronavirus.

Questa sera, a partire dalle ore 19.00, il Sindaco¬†De Luca¬†sar√† in diretta Facebook dalla sua pagina ufficiale ‚ÄstDe Luca Sindaco di Messina ‚Ästper¬†la lettura dell‚Äôordinanza che entrer√† in vigore entro dopodomani. A tutti saranno date 24 ore di tempo per adeguarsi¬†alle nuove misure.