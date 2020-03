Coronavirus  – Laccoto: “Brolo segue le indicazioni del Governo e degli esperti, non va controtendenza”

“Brolo non va controtendenza, nĂ© potrebbe farlo. L’appello a rimanere a casa vale per tutti, seguendo le disposizioni contenute nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e incluse nell’ordinanza firmata ieri”. CosĂŹ il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto precisa che gli spostamenti in entrate e in uscita dal Comune sono possibili solo per comprovate esigenze di salute, di lavoro o di necessitĂ .

“Le attività commerciali di Brolo, così come previsto dall’ordinanza sindacale del 10 marzo, sono aperte nel rispetto delle disposizioni normative, consentendo l’accesso contingentato, evitando assembramenti di persone e facendo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

I bar e i ristoranti – precisa l’Assessore al Commercio Carmelo Ziino – possono rimanere aperti dalle 6 alle 18. Dopo questo orario si puĂČ svolgere esclusivamente il servizio di consegna a domicilio. Tutte le attivitĂ , peraltro, sono chiamate ad essere rispettose delle piĂč opportune cautele igieniche”.