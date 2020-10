Coronavirus – Istituti superiori chiusi per tre giorni a Capo d’Orlando

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrill√¨ ha firmato una ordinanza con cui dispone la chiusura per luned√¨ 12, marted√¨ 13 e mercoled√¨ 14 ottobre degli Istituti Scolastici Superiori.

Il provvedimento si √® reso necessario dopo la notizia di una positivit√† accertata con il tampone molecolare per uno studente del ‚ÄúMerendino‚ÄĚ e di altri 5 ragazzi risultati positivi al tampone rapido.

Situazione analoga al Liceo ‚ÄúPiccolo‚ÄĚ con tre positivit√† riscontrate al tampone rapido. Come da protocollo, i test dovranno essere confermati ufficialmente dall‚ÄôUsca, mentre nelle giornate di chiusura si proceder√† alla sanificazione dei locali scolastici e a disporre ulteriori controlli per comprendere bene la diffusione del virus.

Il sindaco Franco Ingrill√¨, in contatto costante con l‚ÄôAsp di Messina e l‚ÄôUsca territoriale, rinnova l‚Äôinvito a non cedere all‚Äôallarmismo, ma a mettere in atto tutti i comportamenti utili alla prevenzione e al contenimento del virus: ‚ÄúIn questo fine settimana abbiamo intensificato i controlli nel centro cittadino, ma occorre la collaborazione di tutti: non √® possibile organizzare feste o partecipare ad assembramenti e poi andare nel panico per una possibile positivit√†. Dobbiamo essere attenti e responsabili: √® l‚Äôunica strada per impedire chiusure generalizzate e superare questo momento‚ÄĚ.