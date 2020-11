Coronavirus – Dimuniscono i casi di oggi ma anche i tamponi eseguiti, 19,51 la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 22 novembre 2020.

Sono 1258 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1838) a fronte di 6447 tamponi (ieri 9386), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 19,51%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 921, in diminuzione (-564) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1485 casi.

292 sono i guariti, in diminuzione (-18) rispetto ai 310 di ieri, mentre si registrano 45 decessi, a differenza delle 43 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 241 (ieri erano 242); i ricoverati con sintomi sono 1597 (ieri 1568), mentre sono 35234 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 34431.

Il totale dei positivi si attesta a 37162 casi, i guariti attualmente sono 14781, mentre 1186 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 37162 921 1.485 -564 -37,98% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 14781 292 310 -18 -5,81% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 1186 45 43 2 4,65% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 53129 1.258 1.838 -580 -31,56% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 241 242 -1 -0,41% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 6.447 9.386 -2.939 -31,31% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 19,51%. I ricoverati con sintomi sono 1597 mentre 35234 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 15.673 (420)

Catania: 13.689 (427)

Messina: 5.248 (94)

Ragusa: 4.868 (61)

Trapani: 3.912 (10)

Siracusa: 3.243 (83)

Agrigento: 2.408 (60)

Caltanissetta: 2.275 (102)

Enna: 1.788 (1)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 371.610 (164.406) (5.094)

Piemonte: 149.575 (77.012) (2.641)

Campania: 136.273 (103.481) (3.217)

Veneto: 122.682 (72.456) (2.956)

Emilia-Romagna: 105.729 (67.274) (2.665)

Lazio: 102.640 (82.053) (2.533)

Toscana: 94.705 (52.724) (1.929)

Sicilia: 53.129 (37.162) (1.258)

Liguria: 48.127 (15.878) (611)

Puglia: 43.507 (31.352) (1.327)

Marche: 26.594 (15.367) (529)

Friuli Venezia Giulia: 24.658 (13.051) (675)

Abruzzo: 23.648 (16.131) (560)

Umbria: 21.769 (11.572) (400)

P.A. Bolzano: 21.200 (11.624) (535)

Sardegna: 18.493 (12.183) (404)

P.A. Trento: 14.132 (2.542) (159)

Calabria: 13.896 (10.058) (444)

Basilicata: 6.570 (5.332) (208)

Valle d’Aosta:¬†6.022¬†(1.919)¬†(99)

Molise: 3.909 (2.370) (93)