Coronavirus – In diminuzione i casi di oggi in Sicilia, in aumento i guariti

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola aggiornato al 28 ottobre 2020, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dal Ministero della Salute.

Attuali positivi: 12.188   +454

Dimessi/Guariti: 6.386   + 244

Deceduti: 459   +10

Totale casi: 19.033   + 708

Questo il report dei contagi nelle province

totale ed incremento casi

Palermo: 6.046 (228)

Catania: 4.936 (173)

Messina: 1.663 (24)

Trapani: 1.509 (53)

Ragusa: 1.382 (99)

Siracusa: 1.131 (42)

Agrigento: 833 (80)

Caltanissetta: 772 (9)

Enna: 736 (0)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 170.526 (61.406) (7.558)

Piemonte: 62.445 (25.787) (2.827)

Emilia-Romagna: 50.494 (18.230) (1.212)

Veneto: 49.135 (21.600) (2.143)

Campania: 45.782 (34.886) (2.427)

Lazio: 39.892 (27.946) (1.963)

Toscana: 36.992 (22.360) (1.708)

Liguria: 25.523 (7.478) (926)

Sicilia: 19.033 (12.188) (708)

Puglia: 16.353 (9.437) (772)

Marche: 12.409 (4.526) (351)

Abruzzo: 9.193 (5.029) (434)

Friuli Venezia Giulia: 9.142 (3.732) (406)

Sardegna: 8.526 (5.348) (362)

P.A. Trento: 8.353 (1.767) (191)

Umbria: 8.273 (4.999) (401)

P.A. Bolzano: 7.187 (3.921) (190)

Calabria: 4.400 (2.504) (196)

Valle d’Aosta:¬†2.803¬†(1.430)¬†(77)

Basilicata: 1.901 (1.184) (120)

Molise: 1.404 (699) (19)