Coronavirus – De Luca: “Chiunque è benvenuto a Messina”

“Vogliamo distinguerci dal travisamento di affermazioni che non appartengono alla citt√† ed alla provincia di Messina. √ą stucchevole alzare barricate nei confronti degli abitanti del Nord. Cos√¨ non si fa altro che alimentare la confusione a discapito del nostro precario sistema produttivo e turistico”. A riferirlo √® il sindaco metropolitano di Messina, on. Cateno De Luca.

“La chiusura a coloro i quali dal Nord scendono in Sicilia – conclude il Primo cittadino – √® un messaggio che sia dal punto di vista economico che soprattutto dal punto di vista culturale, non rispecchia la nostra natura vocata all’accoglienza”.