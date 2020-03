Coronavirus – De Domenico: “Troppa gente in giro, tamponi e DPI insufficienti”

Nel mio ruolo di segretario della Commissione Sanit√† dell’Ars, come √® giusto che sia, ricevo continue sollecitazioni da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, ordini professionali, operatori economici, anziani, padri e madri di famiglia, disabili, giovani e soprattutto operatori sanitari, quali medici, infermieri, farmacisti e tecnici che stanno sopportando il peso maggiore di questa battaglia contro il Coronavirus.

Si rivolgono a me perché non trovano ascolto nei riferimenti istituzionali preposti, e alle volte neanche io riesco a ottenere risposte. Questo è un limite che tutti insieme dobbiamo superare! Non intendo fare alcuna polemica, né sbraitare. Nessuno pensi, però, di non essere tenuto ad ascoltare, piuttosto, ciascuno pensi a compiere fino in fondo, con il massimo rigore e trasparenza, il proprio dovere.

Voglio condividere, pertanto, i miei ragionamenti che scaturiscono da una considerazione preliminare: in una situazione così grave, inimmaginabile, ma soprattutto sconosciuta, ritengo normale cambiare strategia, se necessario. Non ci si deve ostinare a difendere ciò che non funziona!

E vorrei limitare il mio ragionamento, per il momento, a tre punti gravi e urgenti che riguardano il nostro territorio:

i tamponi che si effettuano sono troppi pochi; i DPI, dispositivi di protezione individuale, ed in particolare le mascherine non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno; ci sono troppe persone che si continuano a spostare senza motivo.

Cominciamo dal primo: apprendo con soddisfazione che ieri sera il Presidente Musumeci ha autorizzato l‚Äôestensione del tampone a tutti gli operatori sanitari, dando priorit√† a chi √® in ‚Äúprima linea‚ÄĚ, senza, tuttavia, consentirne un utilizzo pi√Ļ esteso ad altri soggetti.

Ora comprendo il rispetto delle linee guida, comprendo il costo e lo sforzo necessario per eseguire le analisi, comprendo tutto, ma il numero dei tamponi deve essere aumentato! Estenderlo ai medici √® stato importante (abbiamo rischiato tanto), ma non basta: bisogna fare di pi√Ļ! Dobbiamo consentire ai lavoratori esposti al rischio contagio e a chi ha almeno un sintomo della malattia di fare il test.

Lo dico sulla base delle esperienze pregresse (vedi Lombardia e Veneto), che abbiamo il ‚Äúvantaggio‚ÄĚ, ancora per poco, di poter sfruttare. Lo dico perch√© lo chiedono gli esperti, ieri sera anche il prof. Ricciardi, gi√† direttore dell‚ÄôISS, lo dicono gli operatori sanitari e gli altri lavoratori che hanno il diritto di non essere considerati carne da macello e di poter lavorare con maggiore serenit√†. Lo dico perch√© lo chiedono i pazienti e le loro famiglie. Lo dico perch√© lo impone il buon senso e perch√© questa ‚Äúbattaglia‚ÄĚ durer√† molto e dobbiamo stare attenti anche alla salute mentale di tutti ma soprattutto di chi si sacrifica ogni giorno. Prendiamoci tutti la responsabilit√†, deroghiamo, abbandoniamo gli attuali criteri, estendiamo a tutti lavoratori e a chi ha almeno un sintomo facciamo la possibilit√† di eseguire il tampone e al personale sanitario, almeno con cadenza settimanale!

Quanto al secondo punto: i dispositivi scarseggiano e la nostra regione √® penalizzata nei rifornimenti dal numero dei contagi, ancora relativamente basso, ma con una curva di crescita significativa. Occorre, pertanto, trovare soluzioni alternative, e occorre trovare soluzioni organizzative diverse. Penso ad una linea organizzativa esclusivamente dedicata alla acquisizione e alla distribuzione dei DPI, con una articolazione su base provinciale, che abbia la capacit√† di valutare le priorit√† e conseguentemente la distribuzione degli stessi, con una visione a 360 gradi nei confronti di tutti i lavoratori che ogni giorno √® chiamato a ‚Äútirare la carretta‚ÄĚ, non solo nell‚Äôambito sanitario ma in ogni altro settore strategico della vita del paese.

Quanto, infine, all’ultimo punto: oltre a fermare tutte quelle attività che è possibile fermare senza creare disagi reali, penso che si possa creare, in pochissimo tempo e con risorse limitate, una piattaforma digitale nella quale, per ogni comune, seguendo il criterio della residenza o del domicilio, chi deve uscire di casa, mediante una semplice App, possa compilare e registrare preventivamente l’autocertificazione, così da permettere alle forze dell’ordine un controllo immediato.

In questo modo sarà possibile: 1) controllare il numero di spostamenti, evitando le speculazioni dei furbetti che si ostinano a far finta di non comprendere la necessità di non spostarsi da casa; 2) consentire a posteriori di tracciare i movimenti di coloro che dovessero risultare positivi; 3) fornire una pluralità di informazioni utili a combattere la diffusione del contagio; 4) last but not least evitare l’enorme spreco di carta dovuto alla stampa di dichiarazioni prodotte senza che nessuno abbia la possibilità di controllarle.

Su questi primi punti ritengo che sia necessario confrontarsi e auspico che ci√≤ avvenga al pi√Ļ presto e che, con il contributo di tutti, si possano rivedere le scelte da adottare con una visione strategica che non sia limitata ad una visione di breve periodo, perch√© l‚Äôattuale emergenza durer√† non poco e continuare a navigare a vista non √® pi√Ļ possibile.¬†