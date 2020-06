Coronavirus – Caso positivo in isolamento a Piraino

C’è un caso positivo da Coronavirus nel nostro territorio. Siamo stati informati dall’ASP MESSINA 5 che una persona non residente nel nostro comune si è posta in stato di isolamento in una sua abitazione estiva in località Gliaca.

Voglio rassicurare tutta la popolazione che il soggetto, poiché residente in un altro comune della nostra provincia, non ha avuto alcun contatto con i nostri concittadini, quindi non ci sono ragioni per allarmarsi.

Possiamo continuare a condurre le nostre vite con quiete e distensione, possiano fermarci al bar, a mangiare una pizza e a chiacchierare con i nostri amici.

È stato fondamentale non aver avuto contagi durante i mesi di massima restrizione.

Ci siamo messi alle spalle il periodo più difficile, adesso non sconvolgiamoci per la presenza di “un caso” e continuiamo a non abbassare la guardia; sarà sufficiente continuare a rispettare il distanziamento sociale, ovvero indossare la mascherina quando non è possibile mantenere la distanza di un metro e lavarsi spesso le mani.

Maurizio Ruggeri – Sindaco di Piraino