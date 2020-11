Coronavirus – In calo i casi di oggi in Sicilia, 16,30% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 20 novembre 2020.

Sono 1634 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1871) a fronte di 10020 tamponi (ieri 11470), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 16,3%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 1175, in diminuzione (-304) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1479 casi.

416 sono i guariti, in aumento (64) rispetto ai 352 di ieri, mentre si registrano 43 decessi, a differenza delle 40 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 242 (ieri erano 240); i ricoverati con sintomi sono 1537 (ieri 1532), mentre sono 32977 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 31809.

Il totale dei positivi si attesta a 34756 casi, i guariti attualmente sono 14179, mentre 1098 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 34756 1.175 1.479 -304 -20,55% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 14179 416 352 64 18,18% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 1098 43 40 3 7,50% [▼] TOTALE CASI: 50033 1.634 1.871 -237 -12,67% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 242 240 2 0,83% [▼] TAMPONI ESEGUITI 10.020 11.470 -1.450 -12,64% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 16,3%. I ricoverati con sintomi sono 1537 mentre 32977 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 14.670 (574)

Catania: 12.637 (404)

Messina: 5.009 (186)

Ragusa: 4.751 (109)

Trapani: 3.831 (89)

Siracusa: 3.034 (25)

Agrigento: 2.241 (82)

Caltanissetta: 2.103 (63)

Enna: 1.732 (102)

Per regione – Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 357.663 (159.641) (9.221)

Piemonte: 144.038 (76.545) (3.861)

Campania: 129.502 (98.992) (4.226)

Veneto: 116.159 (68.687) (3.468)

Emilia-Romagna: 100.344 (62.934) (2.533)

Lazio: 97.449 (77.746) (2.667)

Toscana: 90.884 (53.869) (2.207)

Sicilia: 50.033 (34.756) (1.634)

Liguria: 46.755 (15.954) (761)

Puglia: 40.803 (29.434) (1.456)

Marche: 25.613 (14.977) (512)

Friuli Venezia Giulia: 22.940 (12.175) (1.018)

Abruzzo: 22.547 (15.378) (705)

Umbria: 20.961 (11.368) (394)

P.A. Bolzano: 20.117 (11.511) (736)

Sardegna: 17.578 (11.644) (581)

P.A. Trento: 13.761 (3.004) (234)

Calabria: 13.027 (9.367) (515)

Basilicata: 6.102 (4.943) (219)

Valle d’Aosta: 5.832 (2.080) (155)

Molise: 3.659 (2.171) (139)