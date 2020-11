Coronavirus – Aumentano i casi di oggi pur diminuendo il numero dei tamponi, 19,58 la percentuale di positivi

Situazione Covid-19 al 21 novembre 2020.

Sono 1838 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1634) a fronte di 9386 tamponi (ieri 10020), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 19,58%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 1485, in aumento (310) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1175 casi.

310 sono i guariti, in diminuzione (-106) rispetto ai 416 di ieri, mentre si registrano 43 decessi, a differenza delle 43 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 242 (ieri erano 242); i ricoverati con sintomi sono 1568 (ieri 1537), mentre sono 34431 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 32977.

Il totale dei positivi si attesta a 36241 casi, i guariti attualmente sono 14489, mentre 1141 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 36241 1.485 1.175 310 26,38% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 14489 310 416 -106 -25,48% [=] DECEDUTI – TOTALI: 1141 43 43 0 0,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 51871 1.838 1.634 204 12,48% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 242 242 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 9.386 10.020 -634 -6,33% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 19,58%. I ricoverati con sintomi sono 1568 mentre 34431 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 15.253 (583)

Catania: 13.262 (625)

Messina: 5.154 (145)

Ragusa: 4.807 (56)

Trapani: 3.902 (71)

Siracusa: 3.160 (126)

Agrigento: 2.348 (107)

Caltanissetta: 2.173 (70)

Enna: 1.787 (55)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 366.516 (162.685) (8.853)

Piemonte: 146.934 (76.092) (2.896)

Campania: 133.056 (101.135) (3.554)

Veneto: 119.726 (70.747) (3.567)

Emilia-Romagna: 103.064 (65.080) (2.723)

Lazio: 100.107 (79.876) (2.658)

Toscana: 92.776 (53.140) (1.892)

Sicilia: 51.871 (36.241) (1.838)

Liguria: 47.516 (15.873) (761)

Puglia: 42.180 (30.420) (1.377)

Marche: 26.065 (15.122) (452)

Friuli Venezia Giulia: 23.983 (12.757) (1.043)

Abruzzo: 23.088 (15.597) (541)

Umbria: 21.369 (11.423) (408)

P.A. Bolzano: 20.665 (11.675) (548)

Sardegna: 18.089 (11.914) (511)

P.A. Trento: 13.973 (2.702) (212)

Calabria: 13.452 (9.788) (425)

Basilicata: 6.362 (5.170) (260)

Valle d’Aosta:¬†5.923¬†(2.001)¬†(9)