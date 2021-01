Coronavirus – Ancora in aumento i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 18,67%

Coronavirus РAncora in aumento i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 18,67%

Situazione Covid-19 al 13 gennaio 2021.

Sono 1.969 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.913) a fronte di 10.542 tamponi (ieri 10.743), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 18,67%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 639, in diminuzione (-580) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.219 casi.

1.294 sono i guariti, in aumento (640) rispetto ai 654 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 40 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 208 (ieri erano 209); i ricoverati con sintomi sono 1.371 (ieri 1.342), mentre sono 43.098 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 42.487.

Il totale dei positivi si attesta a 44.677 casi, i guariti attualmente sono 66.006, mentre 2.841 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 44.677 639 1.219 -580 -47,58% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 66.006 1.294 654 640 97,86% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 2.841 36 40 -4 -10,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 113.524 1.969 1.913 56 2,93% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 208 209 -1 -0,48% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 10.542 10.743 -201 -1,87% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 18,67%. I ricoverati con sintomi sono 1.371 mentre 43.098 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 32.912 (557)

Palermo: 30.703 (445)

Messina: 14.192 (380)

Trapani: 7.650 (124)

Ragusa: 7.475 (33)

Siracusa: 7.270 (218)

Caltanissetta: 4.995 (71)

Agrigento: 4.568 (79)

Enna: 3.759 (62)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 505.637 (54.963) (2.245)

Veneto: 291.719 (81.970) (1.884)

Piemonte: 209.481 (14.760) (1.009)

Campania: 202.552 (72.260) (1.098)

Emilia-Romagna: 195.573 (57.980) (1.178)

Lazio: 183.908 (78.223) (1.612)

Toscana: 126.140 (8.826) (507)

Sicilia: 113.524 (44.677) (1.969)

Puglia: 104.578 (55.478) (1.082)

Liguria: 64.671 (5.002) (395)

Friuli Venezia Giulia: 57.787 (12.798) (546)

Marche: 48.127 (13.158) (480)

Abruzzo: 38.339 (11.216) (314)

Sardegna: 34.669 (17.447) (233)

P.A. Bolzano: 32.012 (11.675) (269)

Umbria: 31.467 (4.470) (307)

Calabria: 27.736 (9.611) (283)

P.A. Trento: 24.118 (1.988) (175)

Basilicata: 12.197 (6.736) (72)

Valle d’Aosta:¬†7.565¬†(420)¬†(19)

Molise: 7.236 (1.116) (97)