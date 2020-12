Coronavirus – 999 i casi di oggi in Sicilia, 10,47% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 all’11 dicembre 2020.

Sono 999 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1059) a fronte di 9534 tamponi (ieri 9526), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 10,47%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -559, in aumento (1119) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1678 casi.

1530 sono i guariti, in diminuzione (-1175) rispetto ai 2705 di ieri, mentre si registrano 28 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 197 (ieri erano 197); i ricoverati con sintomi sono 1280 (ieri 1342), mentre sono 34933 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 35430.

Il totale dei positivi si attesta a 36410 casi, i guariti attualmente sono 38033, mentre 1923 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 36410 -559 -1.678 1.119 -66,69% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 38033 1.530 2.705 -1.175 -43,44% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 1923 28 32 -4 -12,50% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 76366 999 1.059 -60 -5,67% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 197 197 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.534 9.526 8 0,08% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 10,47%. I ricoverati con sintomi sono 1280 mentre 34933 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 22.270 (450)

Palermo: 21.696 (274)

Messina: 7.573 (118)

Ragusa: 6.177 (18)

Trapani: 5.098 (25)

Siracusa: 4.372 (53)

Agrigento: 3.250 (18)

Caltanissetta: 3.136 (21)

Enna: 2.794 (22)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 438.591 (87.449) (2.938)

Piemonte: 183.084 (59.991) (1.553)

Veneto: 181.451 (85.093) (3.883)

Campania: 171.332 (94.480) (1.340)

Emilia-Romagna: 141.010 (64.055) (1.211)

Lazio: 137.143 (88.193) (1.230)

Toscana: 111.097 (20.824) (657)

Sicilia: 76.366 (36.410) (999)

Puglia: 70.319 (49.991) (1.813)

Liguria: 55.024 (8.765) (340)

Friuli Venezia Giulia: 38.632 (14.235) (843)

Marche: 33.866 (13.113) (483)

Abruzzo: 31.463 (15.499) (262)

P.A. Bolzano: 26.283 (10.651) (252)

Umbria: 25.834 (5.089) (219)

Sardegna: 25.477 (15.065) (198)

Calabria: 19.333 (9.416) (158)

P.A. Trento: 17.976 (2.439) (160)

Basilicata: 9.290 (6.231) (104)

Valle d’Aosta:¬†6.812¬†(716)¬†(11)

Molise: 5.490 (2.618) (73)