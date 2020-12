Coronavirus – 995 i casi di oggi in Sicilia, rapporto di positività 11,29%

Situazione Covid-19 al 29 dicembre 2020.

Sono 995 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 650) a fronte di 8.807 tamponi (ieri 5.693), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti dell’11,29%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 163, in aumento (84) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 79 casi.

806 sono i guariti, in aumento (263) rispetto ai 543 di ieri, mentre si registrano 26 decessi, a differenza delle 28 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 169 (ieri erano 175); i ricoverati con sintomi sono 1.093 (ieri 1.064), mentre sono 32.147 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 32.007.

Il totale dei positivi si attesta a 33.409 casi, i guariti attualmente sono 55.500, mentre 2.352 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 33409 163 79 84 106,33% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 55500 806 543 263 48,43% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 2352 26 28 -2 -7,14% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 91261 995 650 345 53,08% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 169 175 -6 -3,43% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 8.807 5.693 3.114 54,70% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 11,29%. I ricoverati con sintomi sono 1093 mentre 32147 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 27.009 (185)

Palermo: 25.060 (225)

Messina: 10.346 (287)

Ragusa: 6.804 (33)

Trapani: 5.867 (105)

Siracusa: 5.325 (42)

Caltanissetta: 3.817 (57)

Agrigento: 3.781 (26)

Enna: 3.252 (35)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 473.371 (54.418) (843)

Veneto: 246.089 (90.365) (2.655)

Piemonte: 195.415 (29.383) (840)

Campania: 187.189 (78.491) (625)

Emilia-Romagna: 167.969 (56.812) (894)

Lazio: 159.951 (74.685) (1.218)

Toscana: 119.236 (10.015) (271)

Sicilia: 91.261 (33.409) (995)

Puglia: 87.833 (52.833) (749)

Liguria: 59.582 (5.759) (305)

Friuli Venezia Giulia: 48.347 (11.777) (493)

Marche: 40.336 (10.129) (508)

Abruzzo: 34.580 (11.272) (47)

Sardegna: 30.417 (16.258) (116)

P.A. Bolzano: 29.014 (10.678) (91)

Umbria: 28.313 (3.568) (161)

Calabria: 23.069 (8.535) (163)

P.A. Trento: 21.323 (1.760) (175)

Basilicata: 10.566 (5.954) (68)

Valle d’Aosta:¬†7.230¬†(413)¬†(0)

Molise: 6.396 (2.214) (7)