Coronavirus – 944 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 9,91% e 37 i decessi

Situazione Covid-19 al 29 gennaio 2021.

Sono 944 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 994) a fronte di 9.523 tamponi (ieri 10.929), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,91%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -1.909, in diminuzione (-1.055) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -854 casi.

2.816 sono i guariti, in aumento (1.005) rispetto ai 1811 di ieri, mentre si registrano 37 decessi, invariati rispetto alle 37 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 211 (ieri erano 215); i ricoverati con sintomi sono 1.373 (ieri 1.405), mentre sono 42.683 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 44.556.

Il totale dei positivi si attesta a 44.267 casi, i guariti attualmente sono 86.866, mentre 3.408 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 44.267 -1.909 -854 -1.055 123,54% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 86.866 2.816 1.811 1.005 55,49% [=] DECEDUTI – TOTALI: 3.408 37 37 0 0,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 134.541 944 994 -50 -5,03% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 211 215 -4 -1,86% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 9.523 10.929 -1.406 -12,86% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 9,91%. I ricoverati con sintomi sono 1.373 mentre 42.683 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Catania: 37.802 (177)

Palermo: 36.780 (291)

Messina: 17.734 (137)

Trapani: 9.645 (141)

Siracusa: 9.215 (61)

Ragusa: 7.885 (10)

Caltanissetta: 6.100 (53)

Agrigento: 5.263 (57)

Enna: 4.117 (17)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 534.784 (49.514) (1.900)

Veneto: 310.894 (36.965) (985)

Piemonte: 221.832 (12.537) (944)

Campania: 219.418 (61.642) (1.175)

Emilia-Romagna: 216.065 (47.345) (1.320)

Lazio: 203.367 (64.237) (1.160)

Sicilia: 134.541 (44.267) (944)

Toscana: 133.343 (9.002) (594)

Puglia: 120.967 (52.278) (1.069)

Liguria: 69.106 (4.305) (338)

Friuli Venezia Giulia: 66.723 (11.371) (557)

Marche: 54.660 (9.007) (371)

Abruzzo: 42.059 (10.068) (343)

P.A. Bolzano: 39.060 (14.862) (590)

Sardegna: 38.141 (16.087) (257)

Umbria: 35.529 (5.477) (335)

Calabria: 32.329 (9.029) (253)

P.A. Trento: 27.162 (2.371) (307)

Basilicata: 13.132 (6.136) (45)

Molise: 8.178 (1.071) (79)

Valle d’Aosta:¬†7.780¬†(253)¬†(8)