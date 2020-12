Coronavirus – 914 i casi di oggi in Sicilia, 12,88% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 14 dicembre 2020.

Sono 914 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 808) a fronte di 7091 tamponi (ieri 7094), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 12,88%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 122, in aumento (164) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -42 casi.

760 sono i guariti, in diminuzione (-69) rispetto ai 829 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 189 (ieri erano 198); i ricoverati con sintomi sono 1237 (ieri 1226), mentre sono 34415 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 34295.

Il totale dei positivi si attesta a 35841 casi, i guariti attualmente sono 41264, mentre 1999 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 35841 122 -42 164 -390,48% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 41264 760 829 -69 -8,32% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 1999 32 21 11 52,38% [▲] TOTALE CASI: 79104 914 808 106 13,12% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 189 198 -9 -4,55% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.091 7.094 -3 -0,04% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 12,88%. I ricoverati con sintomi sono 1237 mentre 34415 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 23.373 (373)

Palermo: 22.250 (214)

Messina: 8.025 (201)

Ragusa: 6.275 (14)

Trapani: 5.205 (1)

Siracusa: 4.545 (71)

Agrigento: 3.371 (0)

Caltanissetta: 3.218 (27)

Enna: 2.842 (13)

Per regione – Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 444.607 (78.321) (945)

Veneto: 193.470 (92.528) (2.829)

Piemonte: 186.066 (53.336) (528)

Campania: 175.053 (92.670) (1.088)

Emilia-Romagna: 146.325 (64.986) (1.574)

Lazio: 140.991 (85.849) (1.315)

Toscana: 112.789 (17.479) (445)

Sicilia: 79.104 (35.841) (914)

Puglia: 73.628 (52.032) (656)

Liguria: 55.841 (8.280) (223)

Friuli Venezia Giulia: 40.491 (14.088) (402)

Marche: 34.972 (12.802) (174)

Abruzzo: 32.275 (14.882) (192)

P.A. Bolzano: 26.852 (10.612) (68)

Sardegna: 26.506 (15.361) (228)

Umbria: 26.239 (4.735) (49)

Calabria: 19.962 (9.322) (166)

P.A. Trento: 18.469 (2.554) (114)

Basilicata: 9.491 (6.147) (66)

Valle d’Aosta: 6.885 (588) (14)

Molise: 5.721 (2.696) (40)