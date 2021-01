Coronavirus – 885 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 4,25% e 34 i decessi

Coronavirus ‚Äď 885 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positivit√† 4,25% e 34 i decessi

Situazione Covid-19 al 25 gennaio 2021.

Sono 885 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 875) a fronte di 20.808 tamponi (ieri 20.591), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 4,25%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 347, in aumento (320) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 27 casi.

504 sono i guariti, in diminuzione (-312) rispetto ai 816 di ieri, mentre si registrano 34 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 227 (ieri erano 227); i ricoverati con sintomi sono 1.439 (ieri 1.431), mentre sono 46.335 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 45.996.

Il totale dei positivi si attesta a 48001 casi, i guariti attualmente sono 79.376, mentre 3.260 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 48.001 347 27 320 1185,19% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 79376 504 816 -312 -38,24% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 3.260 34 32 2 6,25% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 130.637 885 875 10 1,14% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 227 227 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 20.808 20.591 217 1,05% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 4,25%. I ricoverati con sintomi sono 1.439 mentre 46.335 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 36.996 (208)

Palermo: 35.621 (386)

Messina: 17.144 (166)

Trapani: 9.157 (11)

Siracusa: 8.878 (26)

Ragusa: 7.832 (11)

Caltanissetta: 5.905 (74)

Agrigento: 5.049 (1)

Enna: 4.055 (2)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 526.758 (49.977) (1.484)

Veneto: 306.206 (44.519) (533)

Piemonte: 218.277 (13.218) (600)

Campania: 214.776 (63.073) (754)

Emilia-Romagna: 211.606 (51.289) (1.164)

Lazio: 198.567 (67.661) (874)

Toscana: 131.281 (8.460) (422)

Sicilia: 130.637 (48.001) (885)

Puglia: 116.511 (54.382) (401)

Liguria: 67.857 (4.538) (164)

Friuli Venezia Giulia: 64.519 (11.573) (181)

Marche: 53.103 (8.664) (200)

Abruzzo: 40.955 (10.196) (69)

Sardegna: 37.258 (17.003) (207)

P.A. Bolzano: 36.801 (13.575) (200)

Umbria: 34.135 (5.032) (66)

Calabria: 31.279 (10.103) (207)

P.A. Trento: 26.249 (2.068) (32)

Basilicata: 12.913 (6.928) (71)

Molise: 7.939 (1.063) (40)

Valle d’Aosta:¬†7.745¬†(307)¬†(8)