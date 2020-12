Coronavirus – 872 i casi di oggi in Sicilia, 9,32% la percentuale sui nuovi casi

Situazione Covid-19 al 17 dicembre 2020.

Sono 872 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.065) a fronte di 9.353 tamponi (ieri 9.974), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 9,32%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -488, in aumento (305) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -793 casi.

1.332 sono i guariti, in diminuzione (-497) rispetto ai 1.829 di ieri, mentre si registrano 28 decessi, a differenza delle 29 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 179 (ieri erano 183); i ricoverati con sintomi sono 1.131 (ieri 1.188), mentre sono 33.378 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 33.805.

Il totale dei positivi si attesta a 34.688 casi, i guariti attualmente sono 45.353, mentre 2.087 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 34688 -488 -793 305 -38,46% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 45353 1.332 1.829 -497 -27,17% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 2087 28 29 -1 -3,45% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 82128 872 1.065 -193 -18,12% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 179 183 -4 -2,19% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 9.353 9.974 -621 -6,23% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 9,32%. I ricoverati con sintomi sono 1131 mentre 33378 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 24.316 (243)

Palermo: 23.043 (286)

Messina: 8.529 (141)

Ragusa: 6.402 (40)

Trapani: 5.411 (29)

Siracusa: 4.692 (49)

Agrigento: 3.520 (31)

Caltanissetta: 3.292 (23)

Enna: 2.923 (30)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 452.735 (68.041) (2.730)

Veneto: 205.009 (95.779) (4.402)

Piemonte: 189.270 (45.543) (883)

Campania: 177.527 (86.553) (927)

Emilia-Romagna: 150.460 (62.577) (1.667)

Lazio: 144.967 (78.630) (1.597)

Toscana: 114.246 (14.260) (636)

Sicilia: 82.128 (34.688) (872)

Puglia: 77.112 (52.616) (1.073)

Liguria: 56.734 (7.629) (416)

Friuli Venezia Giulia: 42.806 (13.221) (707)

Marche: 36.147 (10.832) (467)

Abruzzo: 32.874 (13.425) (246)

P.A. Bolzano: 27.512 (10.712) (287)

Sardegna: 27.410 (15.539) (268)

Umbria: 26.767 (4.010) (180)

Calabria: 20.491 (8.952) (160)

P.A. Trento: 19.553 (3.051) (463)

Basilicata: 9.817 (6.075) (169)

Valle d’Aosta:¬†6.962¬†(495)¬†(19)

Molise: 5.850 (2.715) (67)