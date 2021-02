Coronavirus – 789 i nuovi casi in Sicilia, 49 nel messinese

Situazione Covid-19 al 4 febbraio 2021.

Sono 789 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 886) a fronte di 9.893 tamponi (ieri 10.458), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,97%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -468, in aumento (23) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -491 casi.

1.233 sono i guariti, in diminuzione (-110) rispetto ai 1.343 di ieri, mentre si registrano 24 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 187 (ieri erano 193); i ricoverati con sintomi sono 1.286 (ieri 1.317), mentre sono 39.181 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 39.612.

Il totale dei positivi si attesta a 40.654 casi, i guariti attualmente sono 95.271, mentre 3.603 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 40.654 -468 -491 23 -4,68% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 95.271 1.233 1.343 -110 -8,19% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 3.603 24 34 -10 -29,41% [▼] TOTALE CASI: 139.528 789 886 -97 -10,95% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 187 193 -6 -3,11% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.893 10.458 -565 -5,40% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 7,97%. I ricoverati con sintomi sono 1.286 mentre 39.181 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale ed incremento casi

Catania: 38.899 (211)

Palermo: 38.749 (315)

Messina: 18.339 (49)

Trapani: 10.052 (61)

Siracusa: 9.510 (63)

Ragusa: 7.989 (10)

Caltanissetta: 6.344 (36)

Agrigento: 5.463 (34)

Enna: 4.183 (10)

IN ITALIA

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 543.543 (46.896) (1.746)

Veneto: 314.841 (28.704) (896)

Campania: 227.181 (62.349) (1.544)

Piemonte: 226.002 (12.030) (807)

Emilia-Romagna: 222.804 (43.809) (1.192)

Lazio: 209.345 (58.026) (1.174)

Sicilia: 139.528 (40.654) (789)

Toscana: 136.539 (9.690) (760)

Puglia: 126.184 (51.430) (975)

Liguria: 70.777 (4.403) (489)

Friuli Venezia Giulia: 68.968 (11.261) (355)

Marche: 56.897 (8.112) (480)

Abruzzo: 44.189 (10.243) (526)

P.A. Bolzano: 42.522 (5.891) (747)

Sardegna: 39.079 (14.751) (205)

Umbria: 37.308 (6.191) (373)

Calabria: 33.628 (8.543) (202)

P.A. Trento: 28.253 (2.442) (240)

Basilicata: 13.435 (3.436) (68)

Molise: 8.597 (1.228) (80)

Valle d’Aosta: 7.826 (188) (11)