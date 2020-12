Coronavirus – 753 i casi di oggi in Sicilia, 10,73% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 9 dicembre 2020.

Sono 753 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1148) a fronte di 7013 tamponi (ieri 9966), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 10,73%.

1627 sono i guariti, in diminuzione (-176) rispetto ai 1803 di ieri, mentre si registrano 34 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 198 (ieri erano 199); i ricoverati con sintomi sono 1374 (ieri 1374), mentre sono 37075 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 37982.

Il totale dei positivi si attesta a 38647 casi, i guariti attualmente sono 33798, mentre 1863 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 33798 1.627 1.803 -176 -9,76% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 1863 34 36 -2 -5,56% [▼] TOTALE CASI: 74308 753 1.148 -395 -34,41% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 198 199 -1 -0,50% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.013 9.966 -2.953 -29,63% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 10,73%. I ricoverati con sintomi sono 1374 mentre 37075 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 21.396 (347)

Palermo: 21.213 (212)

Messina: 7.312 (38)

Ragusa: 6.097 (66)

Trapani: 4.974 (8)

Siracusa: 4.284 (26)

Agrigento: 3.180 (9)

Caltanissetta: 3.090 (37)

Enna: 2.737 (10)

Per regione – Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 433.560 (89.903) (1.233)

Piemonte: 180.557 (63.483) (906)

Veneto: 173.371 (81.018) (2.427)

Campania: 168.794 (97.213) (1.361)

Emilia-Romagna: 138.348 (65.843) (1.079)

Lazio: 134.425 (93.818) (1.297)

Toscana: 109.923 (24.605) (505)

Sicilia: 74.308 (38.647) (753)

Puglia: 67.174 (48.070) (917)

Liguria: 54.364 (9.247) (191)

Friuli Venezia Giulia: 37.117 (14.955) (633)

Marche: 33.060 (13.517) (229)

Abruzzo: 30.974 (16.321) (264)

P.A. Bolzano: 25.787 (10.884) (232)

Umbria: 25.433 (5.656) (89)

Sardegna: 25.031 (15.015) (253)

Calabria: 19.006 (10.127) (139)

P.A. Trento: 17.599 (2.516) (182)

Basilicata: 9.140 (6.284) (35)

Valle d’Aosta: 6.783 (856) (17)

Molise: 5.395 (2.537) (14)