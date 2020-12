Coronavirus – 650 i casi di oggi in Sicilia, rapporto di positività 11,41%

Situazione Covid-19 al 28 dicembre 2020.

Sono 650 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 682) a fronte di 5.693 tamponi (ieri 5.630), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,41%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 79, in aumento (202) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -123 casi.

543 sono i guariti, in diminuzione (-247) rispetto ai 790 di ieri, mentre si registrano 28 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 175 (ieri erano 174); i ricoverati con sintomi sono 1.064 (ieri 1.027), mentre sono 32.007 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 31.966.

Il totale dei positivi si attesta a 33.246 casi, i guariti attualmente sono 54.694, mentre 2.326 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 33.246 79 -123 202 -164,23% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 54694 543 790 -247 -31,27% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 2.326 28 15 13 86,67% [▼] TOTALE CASI: 90.266 650 682 -32 -4,69% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 175 174 1 0,57% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.693 5.630 63 1,12% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 11,41%. I ricoverati con sintomi sono 1.064 mentre 32.007 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione  [▲] In aumento [=] Invariato