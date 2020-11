Coronavirus – 1768 i casi di oggi in Sicilia, 15,37% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 26 novembre 2020.

Sono 1768 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1317) a fronte di 11500 tamponi (ieri 11433), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 15,37%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 188, in aumento (67) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 121 casi.

1531 sono i guariti, in aumento (382) rispetto ai 1149 di ieri, mentre si registrano 49 decessi, a differenza delle 47 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 253 (ieri erano 250); i ricoverati con sintomi sono 1545 (ieri 1574), mentre sono 36710 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 36496.

Il totale dei positivi si attesta a 38508 casi, i guariti attualmente sono 18890, mentre 1371 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 38508 188 121 67 55,37% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 18890 1.531 1.149 382 33,25% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 1371 49 47 2 4,26% [▲] TOTALE CASI: 58769 1.768 1.317 451 34,24% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 253 250 3 1,20% [▲] TAMPONI ESEGUITI 11.500 11.433 67 0,59% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 15,37%. I ricoverati con sintomi sono 1545 mentre 36710 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 17.243 (516)

Catania: 15.297 (502)

Messina: 5.643 (126)

Ragusa: 5.375 (180)

Trapani: 4.358 (116)

Siracusa: 3.586 (82)

Agrigento: 2.616 (57)

Caltanissetta: 2.505 (80)

Enna: 2.121 (109)

Per regione – Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 392.655 (140.401) (5.697)

Piemonte: 159.004 (78.406) (2.751)

Campania: 146.018 (103.384) (3.008)

Veneto: 134.056 (75.152) (3.980)

Emilia-Romagna: 114.855 (71.472) (2.157)

Lazio: 111.852 (87.303) (2.260)

Toscana: 99.327 (48.135) (1.351)

Sicilia: 58.769 (38.508) (1.768)

Liguria: 49.951 (13.492) (570)

Puglia: 49.001 (34.979) (1.436)

Marche: 28.073 (16.409) (519)

Friuli Venezia Giulia: 27.099 (13.822) (814)

Abruzzo: 26.015 (17.334) (570)

Umbria: 22.821 (9.434) (343)

P.A. Bolzano: 22.253 (11.450) (292)

Sardegna: 20.044 (12.971) (405)

Calabria: 15.256 (10.466) (397)

P.A. Trento: 14.844 (2.362) (297)

Basilicata: 7.454 (6.100) (236)

Valle d’Aosta: 6.243 (1.613) (44)

Molise: 4.285 (2.652) (108)