Coronavirus – 1.084 i casi di oggi in Sicilia, rapporto di positività 12,75%

Situazione Covid-19 al 30 dicembre 2020.

Sono 1.084 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 995) a fronte di 8.497 tamponi (ieri 8.807), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 12,75%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -22, in diminuzione (-185) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 163 casi.

1.077 sono i guariti, in aumento (271) rispetto ai 806 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 166 (ieri erano 169); i ricoverati con sintomi sono 1.085 (ieri 1.093), mentre sono 32.136 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 32.147.

Il totale dei positivi si attesta a 33.387 casi, i guariti attualmente sono 56.577, mentre 2.381 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 33.387 -22 163 -185 -113,50% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 56577 1.077 806 271 33,62% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 2.381 29 26 3 11,54% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 92.345 1.084 995 89 8,94% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 166 169 -3 -1,78% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 8.497 8.807 -310 -3,52% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 12,75%. I ricoverati con sintomi sono 1.085 mentre 32.136 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 27.260 (251)

Palermo: 25.352 (292)

Messina: 10.578 (232)

Ragusa: 6.850 (46)

Trapani: 5.943 (76)

Siracusa: 5.423 (98)

Caltanissetta: 3.874 (57)

Agrigento: 3.793 (12)

Enna: 3.272 (20)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 475.044 (52.996) (1.673)

Veneto: 249.075 (90.023) (2.986)

Piemonte: 196.461 (28.959) (1.046)

Campania: 188.119 (77.611) (930)

Emilia-Romagna: 169.396 (56.057) (1.427)

Lazio: 161.284 (74.463) (1.333)

Toscana: 119.696 (9.737) (460)

Sicilia: 92.345 (33.387) (1.084)

Puglia: 89.303 (52.740) (1.470)

Liguria: 59.997 (5.628) (415)

Friuli Venezia Giulia: 49.150 (11.647) (803)

Marche: 40.921 (10.572) (585)

Abruzzo: 34.858 (11.036) (278)

Sardegna: 30.745 (16.325) (328)

P.A. Bolzano: 29.234 (10.602) (220)

Umbria: 28.660 (3.706) (347)

Calabria: 23.518 (8.731) (449)

P.A. Trento: 21.520 (1.713) (197)

Basilicata: 10.679 (5.995) (113)

Valle d’Aosta:¬†7.244¬†(406)¬†(14)

Molise: 6.440 (2.061) (44)