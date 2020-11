Coronavirus – 1024 i casi di oggi in Sicilia 11,42% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 29 novembre 2020.

Sono 1024 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1189) a fronte di 8965 tamponi (ieri 8777), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,42%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 602, in diminuzione (-197) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 799 casi.

377 sono i guariti, in aumento (30) rispetto ai 347 di ieri, mentre si registrano 45 decessi, a differenza delle 43 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 241 (ieri erano 247); i ricoverati con sintomi sono 1522 (ieri 1519), mentre sono 38721 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 38116.

Il totale dei positivi si attesta a 40484 casi, i guariti attualmente sono 20558, mentre 1506 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 40484 602 799 -197 -24,66% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 20558 377 347 30 8,65% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 1506 45 43 2 4,65% [▼] TOTALE CASI: 62548 1.024 1.189 -165 -13,88% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 241 247 -6 -2,43% [▲] TAMPONI ESEGUITI 8.965 8.777 188 2,14% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 11,42%. I ricoverati con sintomi sono 1522 mentre 38721 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 18.395 (269)

Catania: 16.308 (364)

Messina: 6.063 (126)

Ragusa: 5.601 (58)

Trapani: 4.482 (9)

Siracusa: 3.801 (55)

Agrigento: 2.841 (74)

Caltanissetta: 2.607 (25)

Enna: 2.425 (44)

Per regione – Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 405.862 (132.627) (3.203)

Piemonte: 166.331 (76.984) (2.021)

Campania: 153.693 (104.786) (2.022)

Veneto: 143.589 (79.711) (2.617)

Emilia-Romagna: 121.032 (70.229) (1.850)

Lazio: 118.191 (89.712) (1.993)

Toscana: 102.548 (43.544) (908)

Sicilia: 62.548 (40.484) (1.024)

Puglia: 53.218 (38.244) (907)

Liguria: 51.448 (12.606) (437)

Friuli Venezia Giulia: 30.075 (14.309) (680)

Marche: 29.554 (17.696) (518)

Abruzzo: 27.469 (18.040) (413)

Umbria: 23.740 (8.443) (310)

P.A. Bolzano: 23.594 (11.337) (437)

Sardegna: 21.146 (13.399) (416)

Calabria: 16.444 (11.024) (294)

P.A. Trento: 15.557 (2.319) (265)

Basilicata: 8.050 (6.182) (172)

Valle d’Aosta: 6.463 (1.450) (47)

Molise: 4.626 (2.645) (114)