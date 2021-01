Coronavirus – 1.945 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 8,1% su 24.005 tamponi

Situazione Covid-19 al 15 gennaio 2021.

Sono 1.945 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.867) a fronte di 24.005 tamponi (ieri 10.737), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 8,1%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 180, in diminuzione (-8) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 188 casi.

1726 sono i guariti, in aumento (83) rispetto ai 1.643 di ieri, mentre si registrano 39 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 210 (ieri erano 205); i ricoverati con sintomi sono 1.403 (ieri 1.397), mentre sono 43.432 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 43.263.

Il totale dei positivi si attesta a 45.045 casi, i guariti attualmente sono 69.375, mentre 2.916 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 33.949 (456)

Palermo: 31.692 (510)

Messina: 14.741 (327)

Trapani: 8.125 (312)

Siracusa: 7.643 (185)

Ragusa: 7.529 (29)

Caltanissetta: 5.180 (87)

Agrigento: 4.690 (38)

Enna: 3.787 (1)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 510.429 (57.154) (2.205)

Veneto: 294.874 (75.353) (1.079)

Piemonte: 211.209 (14.806) (871)

Campania: 204.996 (72.933) (1.150)

Emilia-Romagna: 198.878 (55.510) (1.794)

Lazio: 187.118 (77.755) (1.394)

Toscana: 127.010 (8.598) (446)

Sicilia: 117.336 (45.045) (1.945)

Puglia: 107.397 (55.822) (1.295)

Liguria: 65.214 (5.034) (254)

Friuli Venezia Giulia: 59.511 (12.879) (919)

Marche: 49.262 (11.689) (629)

Abruzzo: 38.834 (11.247) (240)

Sardegna: 35.204 (17.451) (260)

P.A. Bolzano: 32.715 (11.807) (529)

Umbria: 31.909 (4.489) (232)

Calabria: 28.427 (9.810) (405)

P.A. Trento: 24.752 (2.308) (362)

Basilicata: 12.365 (6.832) (78)

Valle d’Aosta:¬†7.601¬†(416)¬†(20)

Molise: 7.382 (1.130) (39)