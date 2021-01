Coronavirus – 1.913 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 17,8%

Situazione Covid-19 al 12 gennaio 2021.

Sono 1.913 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.587) a fronte di 10.743 tamponi (ieri 8.698), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 17,8%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 1.219, in diminuzione (-94) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.313 casi.

654 sono i guariti, in aumento (417) rispetto ai 237 di ieri, mentre si registrano 40 decessi, a differenza delle 37 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 209 (ieri erano 208); i ricoverati con sintomi sono 1.342 (ieri 1.298), mentre sono 42.487 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 41.313.

Il totale dei positivi si attesta a 44.038 casi, i guariti attualmente sono 64.712, mentre 2.805 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 44.038 1.219 1.313 -94 -7,16% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 64.712 654 237 417 175,95% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 2.805 40 37 3 8,11% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 111.555 1.913 1.587 326 20,54% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 209 208 1 0,48% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 10.743 8.698 2.045 23,51% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 17,8%. I ricoverati con sintomi sono 1.342 mentre 42.487 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 32.355 (486)

Palermo: 30.258 (582)

Messina: 13.812 (331)

Trapani: 7.526 (231)

Ragusa: 7.442 (41)

Siracusa: 7.052 (21)

Caltanissetta: 4.924 (123)

Agrigento: 4.489 (52)

Enna: 3.697 (46)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 503.392 (54.415) (1.146)

Veneto: 289.835 (84.725) (2.134)

Piemonte: 208.472 (14.770) (901)

Campania: 201.454 (72.589) (662)

Emilia-Romagna: 194.395 (60.192) (1.563)

Lazio: 182.296 (78.587) (1.381)

Toscana: 125.633 (8.723) (303)

Sicilia: 111.555 (44.038) (1.913)

Puglia: 103.496 (55.250) (1.261)

Liguria: 64.276 (5.028) (276)

Friuli Venezia Giulia: 57.241 (12.918) (647)

Marche: 47.647 (14.190) (499)

Abruzzo: 38.025 (11.137) (152)

Sardegna: 34.436 (17.413) (411)

P.A. Bolzano: 31.743 (11.696) (99)

Umbria: 31.160 (4.348) (205)

Calabria: 27.453 (9.744) (249)

P.A. Trento: 23.943 (1.973) (234)

Basilicata: 12.126 (6.720) (168)

Valle d’Aosta:¬†7.546¬†(432)¬†(14)

Molise: 7.139 (1.152) (24)