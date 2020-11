Coronavirus – 1.698 i casi di oggi in Sicilia, 668 i guariti

Situazione Covid-19 al 17 novembre 2020.

Sono 1698 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1461) a fronte di 10774 tamponi (ieri 8151), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 15,76%.

Lo si evince dal bollettino del Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 991, in aumento (33) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 958 casi.

668 sono i guariti, in aumento (201) rispetto ai 467 di ieri, mentre si registrano 39 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 227 (ieri erano 224); i ricoverati con sintomi sono 1505 (ieri 1501), mentre sono 29024 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 28040.

Il totale dei positivi si attesta a 30756 casi, i guariti attualmente sono 12964, mentre 971 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 30756 991 958 33 3,44% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 12964 668 467 201 43,04% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 971 39 36 3 8,33% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 44691 1.698 1.461 237 16,22% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 227 224 3 1,34% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 10.774 8.151 2.623 32,18% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 15,76%. I ricoverati con sintomi sono 1505 mentre 29024 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 13.206 (543)

Catania: 11.366 (456)

Ragusa: 4.318 (214)

Messina: 4.235 (184)

Trapani: 3.285 (46)

Siracusa: 2.855 (48)

Agrigento: 1.979 (81)

Caltanissetta: 1.894 (67)

Enna: 1.528 (59)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 333.356 (156.567) (8.448)

Piemonte: 131.547 (73.786) (2.606)

Campania: 118.285 (92.726) (3.019)

Veneto: 105.966 (63.071) (3.124)

Emilia-Romagna: 93.285 (57.268) (2.219)

Lazio: 89.219 (71.255) (2.538)

Toscana: 84.197 (54.152) (2.361)

Sicilia: 44.691 (30.756) (1.698)

Liguria: 44.427 (16.531) (685)

Puglia: 36.716 (26.607) (1.234)

Marche: 23.955 (14.511) (357)

Abruzzo: 20.552 (14.008) (729)

Friuli Venezia Giulia: 19.929 (10.421) (536)

Umbria: 19.510 (11.244) (351)

P.A. Bolzano: 18.104 (10.701) (258)

Sardegna: 16.096 (10.784) (502)

P.A. Trento: 13.025 (2.994) (276)

Calabria: 11.070 (7.738) (680)

Valle d’Aosta:¬†5.499¬†(2.163)¬†(154)

Basilicata: 5.375 (4.326) (269)

Molise: 3.268 (2.201) (147)