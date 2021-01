Coronavirus – 1.486 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 7,42% su 20.003 tamponi

Situazione Covid-19 al 20 gennaio 2021.

Sono 1.486 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.641) a fronte di 20.003 tamponi (ieri 21.167), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 7,42%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -820, in diminuzione (-1462) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 642 casi.

2269 sono i guariti, in aumento (1.307) rispetto ai 962 di ieri, mentre si registrano 37 decessi, a differenza delle 37 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 215 (ieri erano 211); i ricoverati con sintomi sono 1.459 (ieri 1.456), mentre sono 45.033 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 45.860.

Il totale dei positivi si attesta a 46.707 casi, i guariti attualmente sono 75.326, mentre 3.101 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 46.707 -820 642 -1.462 -227,73% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 75.326 2.269 962 1.307 135,86% [=] DECEDUTI – TOTALI: 3.101 37 37 0 0,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 125.134 1.486 1.641 -155 -9,45% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 215 211 4 1,90% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 20.003 21.167 -1.164 -5,50% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 7,42%. I ricoverati con sintomi sono 1.459 mentre 45.033 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 35.766 (344)

Palermo: 34.006 (506)

Messina: 16.071 (252)

Trapani: 8.768 (50)

Siracusa: 8.420 (140)

Ragusa: 7.702 (24)

Caltanissetta: 5.569 (87)

Agrigento: 4.910 (62)

Enna: 3.922 (21)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 518.161 (53.698) (1.876)

Veneto: 301.486 (57.469) (1.359)

Piemonte: 214.517 (13.905) (606)

Campania: 209.482 (70.866) (968)

Emilia-Romagna: 205.261 (52.579) (1.090)

Lazio: 192.896 (73.189) (1.281)

Toscana: 128.881 (8.282) (443)

Sicilia: 125.134 (46.707) (1.486)

Puglia: 111.840 (55.101) (1.159)

Liguria: 66.546 (4.758) (285)

Friuli Venezia Giulia: 62.045 (12.331) (672)

Marche: 51.044 (8.615) (417)

Abruzzo: 39.814 (10.987) (279)

Sardegna: 36.235 (17.276) (216)

P.A. Bolzano: 34.561 (12.532) (441)

Umbria: 32.899 (4.605) (277)

Calabria: 29.833 (10.105) (313)

P.A. Trento: 25.550 (2.086) (278)

Basilicata: 12.625 (6.949) (57)

Valle d’Aosta:¬†7.698¬†(378)¬†(14)

Molise: 7.658 (1.135) (54)