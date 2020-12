Coronavirus – 1.483 i casi di oggi in Sicilia, 12,82% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 2 dicembre 2020.

Sono 1483 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1399) a fronte di 11536 tamponi (ieri 10773), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 12,85%.

2455 sono i guariti, in aumento (1196) rispetto ai 1259 di ieri, mentre si registrano 27 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 220 (ieri erano 220); i ricoverati con sintomi sono 1494 (ieri 1517), mentre sono 38017 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 38993.

Il totale dei positivi si attesta a 39731 casi, i guariti attualmente sono 25221, mentre 1616 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 25221 2.455 1.259 1.196 95,00% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 1616 27 34 -7 -20,59% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 66568 1.483 1.399 84 6,00% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 220 220 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 11.536 10.773 763 7,08% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 12,85%. I ricoverati con sintomi sono 1494 mentre 38017 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 19.430 (390)

Catania: 18.046 (621)

Messina: 6.489 (242)

Ragusa: 5.771 (42)

Trapani: 4.628 (70)

Siracusa: 3.978 (60)

Agrigento: 2.962 (0)

Caltanissetta: 2.780 (52)

Enna: 2.459 (6)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 415.264 (118.796) (3.425)

Piemonte: 170.701 (70.887) (1.568)

Campania: 158.274 (102.495) (1.842)

Veneto: 150.909 (68.792) (2.782)

Emilia-Romagna: 126.110 (71.305) (1.569)

Lazio: 123.240 (91.904) (1.791)

Toscana: 104.875 (37.525) (776)

Sicilia: 66.568 (39.731) (1.483)

Puglia: 57.647 (40.760) (1.668)

Liguria: 52.372 (11.999) (349)

Friuli Venezia Giulia: 32.198 (14.693) (812)

Marche: 30.564 (18.569) (421)

Abruzzo: 28.801 (17.984) (381)

Umbria: 24.230 (7.083) (278)

P.A. Bolzano: 24.188 (11.329) (317)

Sardegna: 22.340 (13.883) (445)

Calabria: 17.262 (10.890) (230)

P.A. Trento: 16.167 (2.459) (278)

Basilicata: 8.455 (6.357) (157)

Valle d’Aosta:¬†6.577¬†(1.206)¬†(42)

Molise: 4.868 (2.583) (95)